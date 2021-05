Llega 'Parot', la serie que reabre el debate sobre la liberación de presos: "Fue un fallo de la justicia a lo bestia"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Amazon Prime Video estrena el 28 de mayo 'Parot', serie policíaca protagonizada por Adriana Ugarte, Iván Massagué y Javier Albalá. La ficción se ambienta en 2013 cuando, tras la anulación de la doctrina judicial Parot, varios criminales son puestos en libertad. Los excarcelados empiezan a aparecer asesinados y la inspectora Isabel Mora (Ugarte), que en el pasado fue violada por uno de estos reos, tiene que liderar la investigación.

"Me parece un fallo de la justicia una vez más, en este caso a lo bestia, es inexplicable", opina Massagué sobre la excarcelación de presos en una entrevista concedida a Europa Press. El actor da vida a Javier de Haro, violador que sale de prisión gracias a la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de Estrasburgo.

"A mí personaje quise quererle, quise entenderle. No podía ir a medias tintas, tenía que ser un hijo de puta. Hubo un esfuerzo, a ver si fuera de la cárcel podemos intentar que no vuelva a pasar. Y, de repente, no funciona bien ese sistema", opina el intérprete, que aboga por revisar los casos "uno a uno para que vivamos tranquilos, para que la mujer se vaya casa sin mirar atrás".

Por su parte, Ugarte apuesta por abrir el debate y escuchar ambas partes. "¿Por qué uno no va a creer en la posibilidad de que un terrorista pueda reinsertarse? ¿Y otro por qué no va a creer que es imposible y que tiene que pagar por el daño que ha hecho? Ambos puntos de vista son valorables" comenta.

Albalá, que da vida al investigador Jorge Nieto, prefiere dejar el debate al espectador. "Es muy importante en la trama el asunto de la venganza. Plantea buenas preguntas sobre cómo se ejerce la justicia y si realmente es necesario hacer daño cuando alguien ha hecho daño", adelanta.

LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL

Además de reabrir el debate en torno a la doctrina Parot, las agresiones sexuales también forman parte de la trama. "Tiene un trasfondo que no era casual, que traía temas que ahora mismo tienen mucha importancia, como el asunto de cómo es vista la mujer, un ser dañado por esta sociedad tan compleja y patriarcal", explica Albalá.

"Me gustó mucho poder interpretar a una mujer que, viviendo un dolor tan profundo, era incapaz de estar en contacto con sus emociones", afirma Ugarte. "Me apetecía mucho trabajar esta realidad tan común en muchas víctimas cuando sufren un trauma, la supervivencia y las estrategias que tiene la mente para no doler tanto, que es obviarlo y frivolizar", apunta la actriz, que describe a Isabel como "fría y distante" en un intento de sobrellevar su dolor tras sufrir una violación.

"Me parece que es necesario esto desde un lugar que no sea solo de entretenimiento, sino que también nos haga ver que el trauma es algo muy delicado y que tiene muchas repercusiones en el día. Muchas veces no comprendemos a la persona que tenemos al lado", agrega Albalá al respecto, que adelanta que la ficción está llena de "intriga, suspense, emoción y locura"

Pilar Nadal, Alonso Laporta, Luis Murillo Arias y Luis Murillo Moreno son los creadores de Parot, que cuenta con 10 episodios. Blanca Portillo, Michel Brown, Patricia Vico, Nicole Wallace, Antonio Dechent, Max Marieges, Rodrigo Poisón, Nacho Fresneda, Juan Pablo Shuk y Markos Marín completan el reparto. La serie se estrena el 28 de mayo en Amazon Prime Video.

