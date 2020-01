Lucía Alemany debuta en cines con 'La inocencia': "Me he beneficiado de la lucha de muchas mujeres"

Publicado 08/01/2020 15:17:22 CET

Lucía Alemany debuta este viernes en los cines con 'La inocencia', película que presentó en la sección New Directors de la pasada edición del Festival de San Sebastián y que aborda los conflictos de la adolescencia desde la perspectiva de una joven de 15 años.

"Me he beneficiado de la lucha de muchas mujeres que venían de atrás, he salido beneficiada de la cosecha de ese fruto", ha manifestado la directora durante una entrevista concedida a Europa Press, que desarrolla esta historia en su pueblo natal, Traiguera, en la provincia de Castellón.

Carmen Arrufat, de 17 años, es la protagonista de esta historia en la que debuta en el cine y por la que está nominada a Mejor actriz novel en los Premios Goya. Su papel es el de Lis, una adolescente que sueña con estudiar circo en Barcelona y salir de su pueblo, donde pasa el verano con sus amigas y su novio, mayor que ella, con quien mantiene una relación que cambiará su vida.

Tal y como ha señalado Alemany, no ha tenido obstáculos por ser mujer para llevar a cabo este proyecto, ya que en este momento existe "conciencia" sobre la mirada de lo femenino y "ganas de apoyar el cine hecho por mujeres", tanto desde los medios de comunicación, como desde la producción, las ayudas del Gobierno o los festivales. "Quien crea vida es la mujer, es necesaria esa mirada del mundo que hasta ahora no ha existido", sostiene.

Alemany (Traiguera, 1985) no solo ha traspasado a la gran pantalla su relación con su pueblo, que abandonó a los 18 años, sino también el "tema tabú" del aborto, que ella misma experimentó y de lo que cree que no se habla "abiertamente". "Hay algo en ese secretismo o en ese sentimiento de culpa que hace que no se hable libremente de ello", ha dicho.

No obstante ha matizado que 'La inocencia' "no es una reflexión sobre el aborto", sino "algo más paterno filial sobre la importancia de dar amor a los hijos y romper patrones". "Si las familias nos tratan con amor, quizás identificamos una relación tóxica y no repetimos un patrón", ha dicho.

Para su segundo proyecto, Alemany está pensando en algo diferente, que salga de ella pero que sea "más onírico", aunque también elegirá a una mujer como protagonista. "No sé cómo sienten los hombres, prefiero hablar de lo que conozco", ha dicho.

SERGI LÓPEZ Y LAIA MARULL

Los actores Sergi López y Laia Marull interpretan a los padres de Liz, un matrimonio en el que ella está sometida a los deseos de su marido, que es "quien trabaja en casa" y a quien no hay que "enfadar", según ha señalado la actriz. Ambos educan "como saben" a sus hijos y en el viaje de la adolescencia de sus vástagos, "los hijos educan también a los padres".

En referencia al aborto y a la falta de "naturalidad" con la que se habla de este tema, Marull cree que "todo lo que rodea a la mujer aún está muy silenciado". "Las violaciones se silencian, los acosos en el trabajo también", ha señalado la actriz, para quien aún hay muchos aspectos "arraigados".

Preguntados ambos por el nuevo presidente y ejecutivo, Sergi López ha señalado que aunque "en principio un gobierno de coalición de izquierdas tendría que ser una bocanada de aire fresco", a su juicio "no tiene pinta de serlo". "Este país se ha escorado tanto a la derecha que no sabes muy bien qué va a pasar", ha dicho.