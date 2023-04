Luis Tosar y Álex García protagonizan 'Fatum': "El juego destroza familias"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 28 de abril llega a los cines 'Fatum', película protagonizada por Luis Tosar, Álex García, Elena Anaya y Arón Piper. Juan Galiñanes, que debuta en el largometraje con este filme, dirige y escribe este thriller que pone a sus personajes en situaciones límite para reflexionar sobre temas como la ludopatía, el azar y el peso del destino.

"El juego destroza familias", denuncia Tosar que en 'Fatum' da vida a Sergio, un padre de familia adicto al juego cuya vida cambia radicalmente cuando se cruza con la de Pablo, un francotirador del GEO interpretado por Álex García. El atraco a una casa de apuestas perpetrado por Alejo (Arón Piper), un joven agresivo y necesitado de dinero, será el detonante que ponga patas arriba todo su mundo. A partir de entonces, las decisiones que toman ambos personajes determinan el peliagudo destino de sus vidas, con un pequeño espacio dominado por la suerte y el azar que no son capaces de controlar.

Precisamente de la suerte y el azar como llave para prosperar, para alcanzar un estatus social más elevado, son los grandes reclamos de las casas de apuestas. "El tema del juego es muy perverso y muy peligroso, sobre todo cuando la accesibilidad es tan sencilla", explica Tosar, que añade que "quizás el control no es todo el que debería haber" con este tipo de negocios que ponen el foco en la desesperación de las personas más necesitadas económicamente.

"Nos hemos dado cuenta [...], con lo cuál se han empezado a tomar medidas al respecto, pero no deja de ser un problema muy gordo en nuestra sociedad", afirma el actor ganador de tres premios Goya, que admite que su personaje, Sergio, "seguramente acabaría destrozando a su familia con el camino que lleva". Una vida marcada por la ludopatía.

LA PRECARIEDAD Y EL JUEGO

En este sentido, Piper pone el acento en el problema que supone la combinación entre juego y juventud ya que es una actividad que "crea adicción muy rápido". Además, el actor de 'Élite' y 'El desorden que dejas' denuncia que "en los sitios donde hay mucho paro las casas de apuestas están llenas de gente muy joven".

"Es un auténtico drama, les damos la espalda", añade el director Juan Galiñanes, al reflexionar sobre las personas que sufren este problema de adicción. "Lo hemos asumido y lo estamos normalizando, somos un poco dejados e hipócritas con el tema como sociedad", critica el realizador y guionista, que debuta en la dirección con 'Fatum'.

"Se debería controlar más al público al que llega más rápidamente", añade Luisa Mayol, que da vida a Lidia, la mujer de Sergio, explicando que se debe proteger a los sectores con mayores niveles de precariedad económica de la publicidad de las casas de apuestas. "A esas personas más vulnerables a veces sólo les queda confiar en la suerte como salida", concluye Galiñanes acerca de la difícil realidad que viven muchos de los adictos al juego.

DOS PADRES LUCHANDO POR SUS HIJOS

Y tras su traumático primer encuentro, en 'Fatum' los personajes de Tosar y García luchan, principalmente, por el bienestar de sus hijos. "La vida siempre llega y te pone en situaciones en las que te preguntas qué harías ahora", explica el actor de 'Antidisturbios' acerca del dilema moral que tiene que afrontar su personaje, en el que está envuelto su hijo.

"Yo soy padre, y creo que uno como padre seguramente llegaría a extremos que no llegarías por ti mismo", admite Tosar analizando las claves de su personaje. "Por un hijo seguramente uno puede llegar a cometer locuras", explica el intérprete, a la vez que aclara que cuando se mete en un papel nunca se pregunta qué haría si fuera la persona a la que tiene que interpretar, porque no le interesa.

"No tengo ni la más mínima idea de que haría en una situación así, porque nunca he estado ni cerca", admite el protagonista de 'Celda 211', que indica que a la hora de trabajar le ayuda intentar comprender al personaje, no pensar qué haría en su situación. "Mi experiencia (personal) no me sirve para mucho, me sirve la que tiene el personaje", concluye el actor.

'Fatum' llega el próximo viernes 28 de abril a los cines. La cinta es la primera película del director y guionista Juan Galiñanes, que ha escrito el libreto junto a Alberto Marini (Mientras duermes). El reparto está encabezado por los mencionados Luis Tosar (Maixabel), Álex García (Antiditurbios), Elena Anaya (La piel que habito), Arón Piper (Élite) y Luisa Mayol (Quien a hierro mata).