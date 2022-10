Álex García (El Inmortal), sobre la romantización de los narcos en series: "Confío en el espectador, que no es tonto"

Archivo - Álex García (El Inmortal), sobre la romantización de narcos en las series: "Confío en el espectador, que no es tonto"

Archivo - Álex García (El Inmortal), sobre la romantización de narcos en las series: "Confío en el espectador, que no es tonto" - MOVISTAR - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alex García protagoniza 'El Inmortal', la nueva serie de Movistar Plus+ que verá la luz el jueves 27 de octubre donde da vida a José Antonio. Un personaje que está basado en Juan Carlos Peña, el que fuera líder de Los Miami, la banda criminal que controló el tráfico de drogas en la zona de Madrid durante la década de los 90: Pero para el actor, esta representación ficcionada de los criminales no contribuye a 'romantizar' su figura, tal y como se ha acusado a otras series como como 'Narcos', 'Fariña' o, anteriormente, 'Los Soprano'.

"El riesgo [de romantizar a los criminales] lo corre le prensa dándole voz a esto en sus titulares, y yo confío mucho en el espectador, que no es tonto", asegura en una entrevista concedida a Europa Press en la que destaca también que que su papel como el cabecilla de Los Miami le ha ayudado a "entender" y a "pensar más en el perdón que en señalar".

"Buscando información para el personaje me he dado cuenta de que nos enseñan más a señalar y a echar la culpa al de enfrente que a educar, a perdonar y a confiar en la reinserción de las personas", explica el actor canario, quien ahonda en el concepto de cómo su rol en 'El Inmortal' le ha servido para comprender que "todos los humanos tenemos luces y sombras".

"Lo que cambia son las decisiones y el entorno en el que te has criado. ¿Qué diferencias hay entre los que salían en 'Antidisturbios' y los que hay aquí? Humanamente poca, quizá", manifiesta con firmeza García, haciendo referencia a su anterior serie para Movistar Plus+.

En este sentido, el intérprete sostiene que estas semblanzas no 'blanquean' ni "humanizan" la figura de los criminales, sino que presentan "al personaje completo". "Al final estamos haciendo a seres humanos que van al baño, comen croquetas, cocinan mal o bien... es lo que tienes que contar", explica el actor hablando sobre su personaje, José Antonio, un arquetipo de antihéroe que recuerda en ocasiones a otros legendarios protagonistas de series como Walter White o Tony Soprano, con una vida privada y personal más allá de las actividades delictivas y que acaban por ganarse el cariño del espectador.

Creada por José Manuel Lorenzo ('La caza. Monteperdido', 'Las aventuras del capitán Alatriste'), 'El Inmortal' se basa en la historia real de Los Miami, banda que se dedicaba principalmente al tráfico de cocaína y al control de las discotecas, que tiene todavía a muchos de sus miembros pendientes de juicio. Sin embargo, y a pesar de que sus responsables mantuvieron reuniones con el auténtico Juan Carlos Peña, quien llegó a acudir al rodaje del último episodio, sus directores y guionistas han añadido elementos de ficción que no sucedieron en la vida real para construir la historia.

"NO ES UNA CUESTIÓN DE BUENOS O MALOS"

Y uno de esos elementos de ficción más importantes lo constituye el personaje de Caballero, interpretado por Jon Kortajarena, un hedonista presentador de televisión adicto a la cocaína que le suministran Los Miami y que acaba formando parte de sus tejemanejes. "Estuve mirando programas de televisión de los noventa, y se veía mucho el perfil de presentador que claramente consumía o iba de algo. Al principio me chocó mucho, pero conseguí romper la barrera de no juzgar, dejarme ir y empaparme de eso", comenta el modelo y actor bilbaíno, quien también asegura que él al principio tenía una propuesta de un personaje "con una tendencia sexual más definida" y "más seco", pero que fue descartada cuando comenzó el rodaje.

"Después de tantos años en la moda, he conocido a gente muy peculiar y que me ha inspirado mucho para construir a Caballero. Esta serie se diferencia de otras en que aquí se humaniza mucho a los personajes y se habla de una realidad con la que se pueda conectar. Los personajes son víctimas de sus circunstancias y, como en la vida, cada uno hace lo que buenamente puede. No es una cuestión de buenos o malos", resuelve Kortajarena.

Otro personaje clave en 'El Inmortal' es el de La Rubia, a la que da vida Teresa Riott, actriz conocida especialmente por interpretar a Nerea Bernal en 'Valeria'. La Rubia, que está basada en un personaje real, se va introduciendo poco a poco en Los Miami hasta terminar siendo parte muy importante de una banda dominada por hombres. "Es una tía muy inteligente y observadora que es aceptada como una más por sus capacidades, porque se lo merece, no porque sea una banda feminista ni que apoya a la mujer. De hecho, el resto de las mujeres que entran en juego son vapuleadas por el hombre y se dejan llevar por sus sentimientos", asegura Riott.

Junto a ellos, el resto del elenco protagonista de 'El Inmortal' lo componen, por la parte española, María Hervás como Isabel, interés romántico del José Antonio de Álex García, Marcel Borràs como Rober, su íntimo amigo, y Emilio Palacios como Sebas, su disperso hermano. Y, por la parte latinoaméricana, la mexicana Claudia Pineda como Maui, novia de José Antonio, y el peruano Jason Day como Fausti, un lugarteniente a las órdenes de Los Miami pero cuyas aspiraciones comienzan a cambiar poco a poco.

"A mí me parece que esta serie es más de piratas que de narcotraficantes", comenta Day, quien también apunta cómo transmitir a su personaje el haber nacido en la violenta Lima de finales de los ochenta ha ayudado a su construcción. "Fausti habla muy poco, pero la cámara es capaz de captar todo lo que no verbaliza. El mundo interior de los malos es muy atractivo, y Claudia y yo representamos los polos opuestos de los satélites que mueven al personaje protagonista", explica el actor peruano. "Uno de mis requisitos era tener clases de baile, porque una persona que baila tiene otro ritmo y su energía cambia. Maui parte de eso y también de las carencias de donde ella viene, México", añade Pineda.