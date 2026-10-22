1127344.1.260.149.20261022110504 Luis Zahera ('Colisión') reflexiona sobre la crisis de 2008 y la situación actual de la vivienda:"La historia se repite" - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 30 de octubre llega a Netflix 'Colisión', un thriller de atracos dirigido por Daniel Sánchez Arévalo ('Rondallas', 'AzulOscuroCasiNegro') con Ramón Campos ('El caso Asunta', 'La favorita 1922') como productor ejecutivo y guionista. La trama se sitúa en plena crisis económica, después de que, en 2012, el Estado rescatara a los bancos, un marco sobre el que el reparto de la cinta, encabezado por nombres como Luis Zahera, Laia Costa o Karra Elejalde, ha reflexionado, comparándolo con la situación actual.

"Es como que la historia se repite", observa Zahera en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado si, en su opinión, el trasfondo del filme puede resonar de manera especial con la audiencia hoy en día, teniendo en cuenta que cuestiones como el acceso a la vivienda, la precariedad o la inseguridad económica vuelven a estar muy presentes en el debate social y político. "O sea, volvemos a caer en las garras de esos buitres, en las garras del sistema", señala el actor, considerando la película como "oportuna".

Otro de los protagonistas de 'Colisión', Karra Elejalde, recuerda a Maricarmen (la mujer de 87 años ya fallecida cuyo caso encendió las protestas contra los desahucios y el estado del acceso a la vivienda) al remarcar que la cosa no está complicada solo para los jóvenes, sino para todo el mundo. El actor explica que, aunque 'Colisión' "nació antes de este hecho puntual", su guionista y su director ya habían conocido "momentos pretéritos que vienen a ser iguales". Así, la película "itinera paralelamente a esto que está sucediendo, aunque no se hable específicamente de vivienda".

"Creo que ['Colisión'] viene en un momento perfecto, porque al final creo que de lo que habla la película es de lo interconectados que estamos todos y las decisiones a nivel más íntimo, más privado, cómo se ven afectadas también por el devenir de la sociedad en la que estás", opina Tamar Novas, que en la cinta da vida a uno de los atracadores del banco.

LA CRISIS DE 2008 SIGUE SIENDO UNA HERIDA ABIERTA

Álvaro Cervantes destaca como "uno de los grandes valores de la película" el hecho de que nazca de un contexto concreto. Y es que, para Sánchez Arévalo y Campos, enmarcar la historia en ese momento de crisis ayudaba a aferrarla a "una realidad" y hacer que todo estuviese "más anclado".

En cuanto a si lo ocurrido sigue siendo una herida abierta, tanto el director como el guionista coinciden en que así es. "La no devolución del dinero de los bancos, eso es algo que llevaremos el resto de nuestra vida. Es decir, ese saqueo que hubo para salvar a la banca y no salvar a las familias es algo que no se le podrá perdonar a los que lo hicieron", expresa Campos.

"Creo que, de aquellos barros, estos lodos", añade el guionista, apuntando a la acampada de Sol por el derecho a la vivienda. "Sí, hay algo de esa injusticia social, esa diferencia de clases, que está más presente que nunca", aporta el director, mientras Campos expone que, a su parecer, la "misma rabia que tienen los personajes de 'Colisión'" es la que "tiene hoy la gente en la calle". "Desgraciadamente han pasado muchos años, casi 20 años desde la crisis del 2008, y estamos en algo muy parecido", agrega.

Por su lado, Laia Costa recuerda que rodaron la película hace un año y "esto es ayer", ya que, en lo relativo a "estas problemáticas, en el tiempo, cinco años es nada". "Creo que la problemática existe desde hace mucho tiempo. Creo que este tema está aquí desde hace muchísimos años", señala la actriz, que no considera que sea algo que "ha explotado ahora".

LA "RESPONSABILIDAD MORAL" DE POSICIONARSE

Y aunque reconoce que, personalmente, "es un poco temeroso" y se centra "en lo de entretener", Zahera sí defiende que los actores tienen la "responsabilidad moral" de usar su "altavoz" para hablar de ciertos temas. "El momento es tan angustioso... Yo, que ya tengo 60 años, que nací en la dictadura y viendo en lo que se está convirtiendo todo, sí, sí creo que hay que posicionarse", expone.

"Creo que es un momento de 'Basta ya', de movilizarnos, de, por lo menos, ser un altavoz de lo que ocurre, no callar más", agrega el ganador de dos premios Goya. Lluís Homar matiza que a veces callar también puede ser una manera de hacer oposición. "Pero lo importante es no pasar de largo de la situación en la que estamos inmersos", destaca.