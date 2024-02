María Hervás pide acabar con la "lucha de la mujer contra el hombre": "No nos lleva a ningún buen lugar"

- Protagoniza junto a Álex García 'El inmortal', que estrena su segunda temporada en Movistar Plus+ el 22 de febrero

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz María Hervás ha criticado la situación de crispación que se vive en la actualidad que "está convirtiendo [todo] en una lucha de la mujer contra el hombre". Así lo ha afirmado al ser preguntada por las recientes acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Vermut y el movimiento #SeAcabó que marcó la pasada edición de los Premios Goya. En este sentido, la intérprete dice que es bueno que "estas cosas vayan saliendo", aunque aboga por encontrar puntos de unión porque en la sociedad "cabemos todos".

"Hay un ambiente muy crispado en el que se está convirtiendo [todo] en una lucha de la mujer contra el hombre y de la cual tenemos que salir de inmediato porque no nos está llevando a ningún buen lugar. Esto es la humanidad y en ella cabemos todos, es de todos", ha defendido Hervás en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la segunda temporada de 'El Inmortal', que se estrena el 22 de febrero en Movistar Plus+.

"Eso que se dice de 'es que nos matan', que es ahora lo más feminista... Yo soy mujer y cuando lo escucho me siento agredida porque pienso en mi padre, que no ha matado un mosquito en su vida. ¿Quién nos mata? Porque a mí no me está matando nadie. O eso de 'Es que los hombres...' ¿Qué hombres? Algunos. Creo que hay que medir las palabras, las acciones, los comentarios para que la cosa no se crispe, sino unirnos todos más", insiste la actriz.

"Yo puedo decir que prácticamente no he tenido ninguna situación incómoda, no sé si ha sido una excepción. Es decir, ¿he tenido situaciones incómodas con hombres? Sí, pero es algo que me ha pasado en mi vida. No creo que se dé más de la cuenta necesariamente en el mundo del cine", añade Hervás.

"NOSOTRAS TAMBIÉN ESTAMOS EDUCADAS EN EL MACHISMO"

"Estamos en un momento histórico en el que aplicamos más conciencia, porque la humanidad se había ido hacia un lugar en el que el sitio en el que quedaba la mujer era muy injusto, fundamentalmente. Porque no se nos aplicaba el mismo rasero que al hombre", matiza a continuación. "En el momento en el que nos reeducamos todos y todas -que nosotras también estamos educadas en el machismo- en vernos a todos como seres humanos con el mismo nivel de importancia, de sensibilidad, de vulnerabilidad, de fuerza, de ambición, porque una mujer también puede ser ambiciosa, esto dejará de suceder", señala la actriz.

"De todas mis relaciones con hombres dentro de la industria, la inmensa mayoría son relaciones de un montón de crecimiento personal, de un montón de conciencia, de un montón de cariño", repite, dejando claro que tan solo puede hablar de su propia experiencia. "Me alegro también de que estas cosas vayan saliendo. En el sentido de que si ese tipo, que no sé cuál es su realidad, ha cometido esas injusticias reales con no sé cuántas personas, pues que ellas hagan lo que necesiten hacer, claro", sentencia al respecto.

Por su parte, Teresa Riott agradece la valentía de las mujeres que hicieron públicas sus acusaciones. "Todas las puertas que se abran para que se pueda contar la verdad son bienvenidas. Necesitamos, para esto y para todo, precursores de generar libertad para poder salir de lugares que son opresores. Es necesario apoyar a la gente que cuenta sus experiencias, cuidar a esas personas y agradecerles que están sentando un precedente para poder hablar", afirma la actriz con rotundidad.

"Yo como hombre también defiendo que esas mujeres puedan expresarse, que eso no se permita. Y, sobre todo, que una vez que den el paso a denunciar o no, porque cada situación es muy diferente, que tengan una infraestructura sólida, fuerte, que las proteja y que las permita salir de ese infierno que están viviendo y que no para de pasar", se une su compañero Jon Kortajarena.

"Los abusos de poder, los abusos de ese tipo están en todos los géneros. A todas las personas hay que ayudarlas y darles eso. Es superimportante lo de la infraestructura de un gobierno eficaz y ágil para poder sacar estas mujeres o estas personas que sufren cualquier tipo de abuso", expresa el actor.

RESPUESTA A GAYARDO Y SU "SEÑORITOS"

Otro tema que marcó los pasados Premios Goya fueron las palabras del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien calificó de "señoritos" a los integrantes del sector. Pedro Almodóvar le respondió en el escenario antes de entregar el premio a mejor película. Por su parte, Juan Antonio Bayona, el gran triunfador de la noche con los 12 de premios de 'La sociedad de la nieve' aseguró que no hay que darles publicidad porque "se desautorizan ellos solos".

"Me parecen bien las dos posturas, son lícitas. Me parece interesante contestarle y también me parece bien ignorarlo. Yo, como persona, me podría despertar cada día con una opinión diferente. Y es tan patético lo que dijo que...", menciona Marcel Borràs. "A mí me gusta un sticker que tengo que dice: 'Son datos y hay que darlos'. Te puedes defender de todo esto con datos", se posiciona por su parte Riott.

"Depende de la naturaleza de cada uno el cómo reaccionar a eso. Pero, desde luego, es una agresión, una falta de respeto", dice Kortajarena. "Todas las reacciones son válidas mientras vengan del respeto, y las dos han sido así. El tema es por qué se ataca siempre a la cultura", se cuestiona el actor.

"Lo que no cambia es la negligencia de este señor. Que no quieras responderle no significa que te parezca bien", explica Borràs. "Está faltando el respeto a una profesión entera, a la cultura y a cada persona individual que formamos parte del mundo del arte", critica de nuevo Riott.