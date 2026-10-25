Muere el cineasta José Luis García Sánchez, Oso de Oro en Berlín por 'Las truchas'

José Luis García Sánchez - FLIXOLÉ

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de cine, José Luis García Sánchez, ha muerto este domingo a los 85 años en Madrid, según han confirmado fuentes de la Academia de Cine a Europa Press.

El realizador ganó el Oso de Oro en Berlín por 'Las truchas' en 1978, cuando ganó el premio ex aequo junto a Emilio Martínez-Lázaro ('Las palabras de Max') y a Tomas Muñoz ('Ascensor').

José Luis García Sánchez nació en Salamanca en 1941 y se licenció en Derecho y Sociología. Su hijo es el también director de cine, Víctor García León. El cineasta pertenece a la generación de realizadores que no pudo licenciarse en la Escuela Oficial de Cinematografía por una expulsión masiva de alumnos por cuestiones ideológicas. Se debut como realizador fue en 1975 con una comedia ácida y crítica hacia la Transición llamada 'El love feroz'.

Anteriormente había rodado una serie de cortometrajes como 'Gente de boina' o 'Pólipos en las trompas'. En 1976 rueda 'Colorín, colorado', una suerte de secuela de su primer largometraje. Dos años después cambia de registro con 'Las truchas', que le vale el Oso de Oro en el Festival de Berlín.

Se convierte en uno de los biógrafos oficiales de Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', y le dedica un documental con el título de 'Dolores' en el año 1981. En el año 1985, se juntaría con Rafael Azcona para rodar uno de sus títulos más significativos, 'La corte de Faraón', sainete cómico sobre la censura protagonizado por Ana Belén, Fernando Fernán Gómez y Antonio Banderas. Volvería a colaborar con el guionista en títulos tan celebrados como 'El vuelo de la paloma', 'Tirano Banderas', 'Suspiros de España (y Portugal)' o 'Siempre hay un camino a la derecha'.

Como guionista para otros directores, ha colaborado en los libretos de películas como 'Habla, mudita' o 'Camada negra' para Manuel Gutiérrez Aragón. Junto a Fernando Trueba escribió 'Belle Èpoque' por la que ganó el Goya al Mejor Guión Original. Ha ejercido también como director teatral dirigiendo el montaje en España de 'El beso de la mujer araña' de Manuel Puig.