Sánchez lamenta el fallecimiento del director de cine José Luis García Sánchez: "Echaremos de menos tu genialidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del director de cine José Luis García Sánchez, a quien ha calificado de "gran amigo" y "buena persona". "Echaremos de menos tu genialidad", ha expresado.

"Nos deja un gran director, productor y guionista, pero sobre todo un gran amigo y una buena persona", ha expuesto el presidente a través de un mensaje en la red social 'X'. Sánchez ha destacado que el director plasmaba en sus obras "su inteligente capacidad de análisis, siempre aderezada de humor e ironía".

Asimismo, el líder del Ejecutivo ha querido mandar un "sentido abrazo" a la mujer del director, Rosa, así como "a toda su familia y seres queridos".

El director de cine José Luis García Sánchez ha muerto este domingo a los 85 años en Madrid, según han confirmado fuentes de la Academia de Cine a Europa Press.