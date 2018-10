Muere Steve Ditko, cocreador de Spider-Man y Doctor Extraño, a los 90 años

Actualizado 07/07/2018 11:38:18 CET

Steve Ditko, cocreador ,junto a Stan Lee, de personajes como Spider-Man y Doctor Extraño, ha fallecido a los 90 años. Tal y como ha confirmado el Departamento de Policía de Nueva York, el autor fue hallado muerto en su apartamento de Manhattan aunque todavía no hay detalles sobre la causa de la muerte.

El trabajo más relevante del estadounidense fue la creación de Spider-Man, al que puso su traje, lanzatelarañas y sus colores (azul y rojo) distintivos después de que Lee rechazara los bocetos de Jack Kirby, creador de Thor. El famoso personaje diseñado por Ditko debutó en 1962 y, gracias a la popularidad que adquirió, pasó a protagonizar su propia serie de grapas en 1963 con The Amazing Spider-Man.

Otro de los grandes logros del artista fue el diseño de Doctor Extraño. El doctor Stephen Vicent Strange apareció por primera vez en 1963, a la par del debut de Spider-Man. Sin embargo, a mediados de la década de los 60 decidió abandonar Marvel por diferencias irreconciliables con Lee.

Poco después, Ditko acabó en DC Comics, rival de Marvel. En dicha compañía dio vida al villano de Batman, The Creeper, el cual tuvo un papel muy secundario. En DC no gozó de la relevancia de Marvel debido a las cuestiones éticas que planteaban sus personajes, las cuales no terminaron de convencer al público.

Tanto Marvel como DC Comics han querido dedicar unas palabras al artista a través de las redes sociales. En el caso de la primera compañía han asegurado que "Steve transformó la industria y el Universo Mavel", además de adjuntar una foto del primer número de The Amazing Spider-Man.

Today, the Marvel family mourns the loss of Steve Ditko. Steve transformed the industry and the Marvel Universe, and his legacy will never be forgotten. Our thoughts are with his family, loved ones, and fans during this sad time. https://t.co/uKKR9oClqg pic.twitter.com/1ovYnE8Y2V

En cuanto a DC Comics dedicaron un emotivo mensaje acompañado de una imagen de Halcón y la Paloma, creados por Ditko: "Steve Ditko fue uno de los creadores más increíbles en la historia de los cómics, y nos demostró que hay un héroe en todos nosotros".

Steve Ditko was one of the most amazing creators in the history of comics, and showed us there is a hero in all of us. Our hearts go out to his loved ones, and everyone who knew him. pic.twitter.com/ukvuA7odF5