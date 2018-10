El mundo del cómic dice adiós a Steve Ditko: "No solo creó personajes, construyó mundos"

Actualizado 07/07/2018 14:54:40 CET

El fallecimiento de Steve Ditko, cocreador de Spider-Man y Doctor Extraño, ha supuesto un mazazo para todos los amantes de las cómics. Las muestras de afecto hacia el relevante artista no han tardado en llegar y los primeros en hacerlo han sido Marvel y DC Comics, compañías en las que trabajó el estadounidense.

Dan Buckley, predisente de Marvel Entertainment, ha agradecido, en un comunicado, el trabajo de un Steve que "cambió la industria y el Universo Marvel", por lo que "su legado nunca será olvidado". Así mismo, el directivo da el pésame a la familia y seguidores del viñetista: "Nuestros pensamientos están con su familia , seres queridos y admiradores durante este triste momento".

Una de las dedicatorias más emotivas ha sido la de C.B. Cebulski, editor jefe de Marvel, quien comienza asegurando que no tiene palabras para describir este momento. "Ditko no solo creó personajes, construyó mundos. Pero hoy es nuestro mundo el que está triste por su pérdida. Si bien es posible que ya no camine en este plano mortal, su legado continuará inspirándonos eternamente a todos", continua.

Por su parte, desde DC Comics han reconocido, a través de un escrito, la labor de Ditko al cocrear Spider-Man y Doctor Extraño, de Marvel, aunque también han recordado sus creaciones principales para DC, Creeper y Halcón y Paloma. "Solo se quedó un año, pero dejó su marca con varios personajes poco convencionales", expresan.

Además, desde la Comic-Con de San Diego, que tendrá lugar este mes de julio, han expresado su dolor por esta gran pérdida para el mundo del cómics. "Un titán se ha ido. Descanse en paz, Steve Ditko. Nuestras condolencias para su familia y amigos", escriben en Twitter.

A Titan has passed. RIP Steve Ditko. Our condolences go out to his family and friends. — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 6 de julio de 2018

Entre las demás dedicatorias, redactadas por compañeros de profesión, destacan la de Heather Antos, editora de cómics y libros de Star Wars, que agradece a Ditko haber creado "algunos de los mejores personajes que el mundo haya visto". Neil Gaiman, autor de Stardust o American Gods, ha afirmado que sin Ditko "no habría habido Spider-Man y Doctor Extraño", entre otros.

Thank you, Steve Ditko. Thank you for creating some of the greatest characters the world has ever seen. Thank you for all you've done to contribute to the comics industry. You will be missed more than you know. <3 https://t.co/UDPyRfxeWz — Heather Antos (@HeatherAntos) 6 de julio de 2018

Without Steve Ditko there would have been no Spider-Man, no Doctor Strange, no Creeper, no Hawk and Dove, none of the black and white reprint comics I read in seaside resorts as a boy. No The Question (which means no Rorschach). No Mister A. No mystery. — Neil Gaiman (@neilhimself) 6 de julio de 2018

You all remember Steve Ditko for Spider-Man and Doctor Strange. For me, I'll remember him for Speedball. Great rundown on one of my favorite charactersw of all time: https://t.co/IgGeBlfb8C pic.twitter.com/QyumGHC9O2 — Ryan Higgins (@RyanHigginsRyan) 6 de julio de 2018

Such a brilliant man. In the shadow of his contemporaries but no less brilliant. Sleep well. https://t.co/y5eXNZIivL — Joshua Hale Fialkov (@JoshFialkov) 6 de julio de 2018