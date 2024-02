El mundo del cine se alza en la alfombra roja de los Goya contra las críticas de Vox al sector:"De subvencionados, nada"

Los directores Javier Calvo (d) y Javier Ambrossi (i) y la cantante y actriz Ana Belén posan en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya, en el Auditorio Feria de Valladolid, a 10 de febrero de 2024, en Valladolid, Castilla y - Raúl Terrel - Europa Press

VALLADOLID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los nominados e invitados a la 38 ceremonia de la Gala de los Goya, que se celebra este sábado en la Feria de Valladolid, han rechazado las críticas de Vox contra el sector y, como han coincidido en señalar varios de los asistentes, "de subvencionados, nada".

Así se han expresado en respuesta a las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quién afirmó el día antes de la gala que "los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles".

El ministro de Cultura, Ernest Urtarsun, ha contestado este sábado a García-Gallardo --que ha asistido a la gala-- que en la industria del cine "no hay señoritos", sino "trabajadores que son un orgullo para el país", en un acto en Valladolid con los sindicatos, antes de su llegada a la ceremonia de los Goya.

En la misma línea se ha expresado a su llegada a la alfombra rosa de los Goya, la directora de cine Isabel Coixet, quien ha enfatizado que, de "señorita", no tiene "nada". "Yo vengo de la clase trabajadora, todo lo que he ganado lo he hecho con mi esfuerzo", ha asegurado la directora que también portaba una chapa a favor de Gaza.

Sobre la presencia de Vox, Javier Calvo ha citado al fallecido activista y político socialista Pedro Zerolo: "En mi mundo usted si cabe, pero yo en el suyo no". "Y ahí es donde nos posicionamos", ha añadido Javier Ambrossi.

En el mismo sentido se ha manifestado el actor Enric Auquer, para quien la presencia de Vox en la gala debe servir para que dejen de decir que son unos subvencionados. "No me considero un señorito ni tampoco subvencionado", ha añadido el cantante Xoel López en alusión a estas críticas.

Mientras, la productora María Zamora, junto con Carla Simón, ha defendido la presencia de Vox, como la de otras fuerzas políticas invitadas. "No les saludaríamos", ha añadido Simón sobre su impresión personal.

Para el actor Alberto Amman, "cada uno es libre, como los espectadores, cada uno es libre de criticar una película, lo que le dé la gana o no" aunque ha argumentado que "hay una ignorancia brutal y un ataque puntual contra el sector".

La directora Elena Martin y la actriz Clàudia Malagelada han ironizado sobre estas críticas. "No sé si Vox puede exigir muchas cosas a nadie a nivel de proteger los derechos de las personas", han zanjado.

El actor Hugo Silva ha asegurado que los ataques de esta formación "no tienen ninguna coherencia" mientras que su compañero Alex Barndmül ha calificado de "incongruencia" su asistencia a la gala, en línea con su compañera de reparto, Clara Segura, que tampoco entiende "mucho" la presencia de Vox después de "censurar" espectáculos.

Para José Coronado, la formación de Abascal "cae por el peso de sus palabras"; Ana Torrent ha asegurado que Vox va contra los actores; y Ernesto Alterio y José Sacristán han restado importancia a las críticas. "Yo tengo otras cosas que hacer. Pero vamos, de cualquier manera, no hay que hacer caso. No hay que darse por aludido", ha zanjado Sacristán.

Por el contrario, todo el equipo de 'Robot Dreams' se ha mostrado a favor de la asistencia de Vox con el fin de que los empiecen "a conocer un poquito mejor y cambiar de opinión". "Cada político tiene su opinión", han indicado Mararena Gómez y su marido.

El guitarrista y autor de letras de la banda Vetusta Morla, Guille Galván, también se ha referido a Vox al afirmar que vienen "en función institucional y nosotros venimos a celebrar y defender lo nuestro".

"Los partidos políticos son bastante subvencionados también", ha ironizado, como el dúo Estopa, quienes han bromeado sobre la presencia de Vox en la gala. "Si han venido es porque les gustará. Es una tontería criticar al cine, igual han cambiado de opinión", han asegurado.

PROTESTAS DE AGRICULTORES Y SITUACIÓN EN PALESTINA

En la alfombra roja se han tratado otras cuestiones de actualidad como las protestas de los agricultores o la situación en Gaza. A favor de los primeros se han manifestado Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, al grito de "¡A fuego con los agricultores!", como Javi Calvo, que ha recalcado que su abuelo era agricultor, para mostrar su apoyo a las protestas. Coronado también ha mostrado todo su apoyo a los agricultores porque es un sector "muy dejado de la mano de Dios".

La actriz Alba Flores, que llevaba una chapa de Gaza, ha reconocido que le "cuesta" asistir a cualquier sitio a celebrar algo teniendo en cuenta la situación que se vive en Palestina. Por ello ha defendido este símbolo aunque sea "una cosa pequeñita".