Nacho Vigalondo, "víctima pionera" de la cultura de la cancelación: "Por grande que sea la tropelía, se perdona"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Nacho Vigalondo ha asegurado que se considera "una víctima casi pionera" de la cultura de la cancelación en España y reconoce que fue una situación que le hizo "sentir un miedo irracional porque era algo totalmente nuevo"

Vigalondo, quien ha participado en un debate organizado por la plataforma Podimo sobre espacios de conversación pública y redes sociales, hizo hace más de diez años una broma sobre el Holocausto en su Twitter que conllevó numerosas amenazas e insultos al director de cine.

"Me sentía en una cúpula cuyos límites no era capaz de percibir, aunque muchos me decían que para esa tarde todo el mundo habría olvidado", ha recordado.

En cualquier caso, el creador de 'Los cronocrímenes' ha definido lo que a su entender resulta un patrón en estos comportamientos. "Todos entendemos la diferencia entre oposición y cancelación. Creo que lo que define a la cancelación es que siempre es individual, siempre es a individuos, nunca se cancelan a marcas", ha lamentado.

Asimismo, ha comentado que el proceso de cancelación "es visceral y hasta primario", y ha confesado que "ahora mismo" no puede asegurar "al cien por cien que no haya participado en la cancelación de nadie".

También ha ejemplificado afirmando que "nunca" se cancelaría a la compañía Tesla, sino que se cancelaría a Elon Musk. "El error de Elon Musk es existir como individuo públicamente, con lo cual podemos cancelarle a él", ha añadido con humor.

¿SE PERDONAN LAS TROPELÍAS EN EL ESPACIO PÚBLICO?

El debate ha sido moderado por la filósofa, escritora y presentadora del nuevo podcast de Podimo 'La Noria', Elizabeth Duval, y han participado junto a Vigalondo, la concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, Rita Maestre, y el periodista Pedro Vallín.

Vigalondo ha asegurado que "por grande que sea tu tropelía, se va a perdonar". Por su parte, Maestre ha comentado que "no es tanto que se perdonen las tropelías, sino que se olvidan porque se superponen unas con otras". "Es una existencia normal entre humanos, te enfada mucho una cosa o te indigna y al día siguiente ya hay otra", ha señalado.