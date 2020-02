Oscar 2020: Lista completa de premiados

Publicado 10/02/2020 3:43:17 CET

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Esta es la lista de completa de premiados de la 92ªedición de los Premios Oscar que se celebran en el Dolby Theatre de Los Angeles:

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt por 'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Toy Story 4'

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

'Hair Love', de Matthew A. Cherry

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

'Parásitos' de Bong Joon-ho y Han Jin-won; historia de Bong Joon-ho

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Taika Waititi por 'Jojo Rabbit'

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

'The Neighbors' Window', de Marshall Curry

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Barbara Ling y Nancy Haigh por 'Érase una vez en Hollywood'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Jacqueline Durran por 'Mujercitas'

MEJOR DOCUMENTAL

'American Factory', de Steven Bognar y Julia Reichert

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)', de Carol Dysinger

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern, por 'Historia de un matrimonio'

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

'Le Mans '66' - Donald Sylvester

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

'1917' - Mark Taylor y Stuart Wilson

MEJOR MONTAJE

- 'El irlandés' - Thelma Schoonmaker

- 'Jojo Rabbit' - Tom Eagles

- 'Joker' - Jeff Groth

- 'Le Mans '66' - Andrew Buckland y Michael McCusker

- 'Parásitos' - Yang Jin-mo

MEJOR FOTOGRAFÍA

- '1917' - Roger Deakins

- 'El faro' - Jarin Blaschke

- 'El irlandés' - Rodrigo Prieto

- 'Érase una vez en... Hollywood' - Robert Richardson

- 'Joker' - Lawrence Sher

MEJORES EFECTOS VISUALES

- '1917' - Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy

- 'El irlandés' - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Stephane Grabli y Nelson Sepulveda

- 'El rey león' - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman

- 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach y Dominic Tuohy

- 'Vengadores: Endgame' - Dan DeLeeuw, Matt Aiken, Russell Earl y Dan Sudick

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

- '1917' - Naomi Donne, Tristan Versluis y Rebecca Cole

- 'El escándalo (Bombshell)' - Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker

- 'Joker' - Nicki Ledermann y Kay Georgiou

- 'Judy' - Jeremy Woodhead

- 'Maléfica: Maestra del mal' - Paul Gooch, Arjen Tuiten y David White

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

- 'Corpus Christi', de Jan Komasa (Polonia)

- 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar (España)

- 'Honeyland', de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov (Macedonia del Norte)

- 'Los miserables', de Ladj Ly (Francia)

- 'Parásitos', de Bong Joon-ho (Corea del Sur)

MEJOR BANDA SONORA

- '1917' - Thomas Newman

- 'Historia de un matrimonio' - Randy Newman

- 'Joker' - Hildur Guonadóttir

- 'Mujercitas' - Alexandre Desplat

- 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' - John Williams

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- 'I Can't Let You Throw Yourself Away', de Randy Newman - 'Toy Story 4'

- 'I'm Gonna Love Me Again', de Elton John y Bernie Taupin - 'Rocketman'

- 'I'm Standing with You', Diane Warren - 'Más allá de la esperanza'

- 'Into the Unknown', de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez - 'Frozen II'

- 'Stand Up', de Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo - 'Harriet'

MEJOR DIRECCIÓN

- Bong Joon-ho, por 'Parásitos'

- Sam Mendes, por '1917'

- Todd Phillips, por 'Joker'

- Martin Scorsese, por 'El irlandés'

- Quentin Tarantino, por 'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR ACTOR

- Antonio Banderas, por 'Dolor y gloria'

- Leonardo DiCaprio, por 'Érase una vez en* Hollywood'

- Adam Driver, por 'Historia de un matrimonio'

- Joaquin Phoenix, por 'Joker'

- Jonathan Pryce, por 'Los dos papas'

MEJOR ACTRIZ

- Cynthia Erivo, por 'Harriet'

- Scarlett Johansson, por 'Historia de un matrimonio'

- Saoirse Ronan, por 'Mujercitas'

- Charlize Theron, por 'El escándalo (Bombshell)'

- Renée Zellweger, por 'Judy'

MEJOR PELÍCULA

- 'El irlandés'

- 'Érase una vez en... Hollywood'

- 'Historia de un matrimonio'

- 'Jojo Rabbit'

- 'Joker'

- '1917'

- 'Le Mans '66'

- 'Mujercitas'

- 'Parásitos'