La surcoreana Parásitos hace historia en los Oscar 2020

La surcoreana 'Parásitos', cinta dirigida por Bong Joon-ho, fue la gran triunfadora en la 92.ª edición de los Oscar al hacerse con cuatro premios: mejor película internacional, mejor guión original, mejor dirección y mejor película. Un galardón, este último, con el que hizo historia al convertirse en el primer filme de habla no inglesa que lo consigue.

"Ya estoy preparado para beber esta noche", dijo el cineasta asiático al recoger su segundo premio, el de mejor película internacional, categoría en la que se impuso, entre otras, a española 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar.

Nada más lejos de la realidad, ya que Bong Joon-ho tuvo que subir al escenario en otras dos ocasiones para recoger los premios a mejor dirección, un Oscar que el cineasta surcoreano recibió entre elogios a su ídolo Martin Scorsese que tras las palabras del director asiático llegó incluso a recibir la ovación de todo el patio de butacas puesto en pie, y minutos después el histórico galardón a mejor película.

"Este momento marca un cambio histórico y queremos expresar nuestra gratitud y respeto por los miembros de la Academia por tomar esta decisión", afirmó Kwak Sin-ae, una de las productoras del filme

El singular y retorcido retrato de la lucha de clases sumaba así cuatro galardones y certificaba su triunfo sobre la otra gran favorita, '1917' de Sam Mendes, que se tuvo que conformar con tres premios técnicos: mejor fotografía (Roger Deakins), mejor sonido (Mark Taylor y Stuart Wilson) y mejores efectos visuales (Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy).

No hubo sorpresas, en cambio, en el apartado interpretativo y los dos grandes favoritos, Renée Zellweger por 'Judy' y Joaquin Phoenix por su trabajo en 'Joker', se hicieron los premios de mejor actriz y mejor actor, respectivamente.

Zellweger, que levantó así el segundo Oscar de su carrera, dedicó el premio a la propia Judy Garland que, recordó, nunca llegó a recibir este premio. "No recibió este honor pero estoy segura que todo esto es una continuación de su legado. Su generosidad de espíritu trasciende a cualquier logro artístico. Esto es para usted, señorita Garland", proclamó emocionada.

PRIMER OSCAR PARA PHOENIX, DERN Y PITT

Y como viene siendo habitual durante toda la temporada de premios, al recoger el que es su primer Oscar tras cuatro nominaciones, Phoenix dejó otro afectado discurso sobre la necesidad de cambio y la urgencia de concienciar a la sociedad para "dejar de mirarnos el ombligo" que culminó con un recuerdo a su hermano, River, fallecido a muy temprana edad. "Cuando tenía 17 años mi hermano escribió esto: 'Corre al rescate y la paz vendrá después'", concluyó.

Laura Dern también partía como favorita y tampoco defraudó al alzarse con el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel de abogada en 'Historia de un matrimonio'. Un premio que dedicó a sus Diane Ladd y Bruce Dern a los que se refirió como sus "héroes" y "leyendas".

También cumplió con los pronósticos Brad Pitt, que se hizo con su primer Oscar tras cuatro nominaciones por su trabajo en 'Érase una vez en... Hollywood', dedicó su premio a sus padres, a los especialistas de Hollywood, a su compañero de reparto Leonardo DiCaprio y al director del filme, Quentin Tarantino. "Esto va para ti Quentin, la industria del cine sería peor sin ti", apuntó.

El Oscar al mejor guión adaptado fue a manos de Taika Waititi por el libreto de 'Jojo Rabbit', que dedicó este premio a todos los niños indígenas que quieren dedicarse al arte.

'Toy Story 4' se alzó con el premio a la mejor película de animación, dejando sin galardón a la producción española 'Klaus', mientras que el premio al mejor documental fue para 'American Factory', de Steven Bognar y Julia Reichert, una cinta producida por Netflix y en la que participó el matrimonio Obama.

Otros premiados en la gala fueron Elton John y Bernie Taupin, que se llevaron el Oscar a la mejor canción original por el tema 'I'm Gonna Love Me Again' de 'Rocketman' mientras que el galardón a la mejor banda sonora fue para Hildur Guonadóttir por la música de 'Joker'