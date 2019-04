Paramount prepara 'Summer Loving' la precuela de la mítica 'Grease'

Publicado 10/04/2019 16:35:48 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Paramount Pictures prepara una precuela de la mítica película musical 'Grease', titulada 'Summer Loving'. La cinta narrará el amor de verano de Danny Zuko y Sandy Olsson, los protagonistas del filme original que interpretaron John Travolta y Olivia Newton-John, antes de coincidir en el Instituto Rydell. El proyecto ya tiene guionista, John August, que trabajó en 'Big Fish' y es el encargado del guion de la versión en imagen real de 'Aladdin'.

Según informa The Hollywood Reporter, la película mostrará cómo vivieron ese amor de verano Danny y Sandy y que ya fue narrado en la canción 'Summer Nights', conocida popularmente como 'Tell Me More, Tell Me More', en la que los personajes de John Travolta y Olivia Newton-John detallan de forma completamente diferente cómo vivieron ese apasionado romance estival.

Desde su estreno en 1978, 'Grease' se ha convertido en todo un icono de la cultura pop. Según datos de Box Office Mojo, fue el musical más taquillero de todos los tiempos hasta el estreno del remake de 'La bella y la bestia' de Disney en 2017.

El filme ha sido reestrenado en varias ocasiones, la última en abril de 2018 para celebrar su 40º aniversario, lográndose colar entre las 20 películas más vistas de su fin de semana de lanzamiento en Estados Unidos.

Su banda sonora es una de las más exitosas de todos los tiempos, con más de 38 millones de copias vendidas en todo el mundo, con temas míticos como 'You're the One That I Want', 'Hopelessly Devoted to You' o 'Sandy'. La banda sonora tuvo una candidatura a Disco del Año en la 21ª edición de los premios Grammy.

Tal fue el éxito de 'Grease', que en 1982 Paramount estrenó su secuela, protagonizada por Maxwell Caulfield y Michelle Pfeiffer, que fue un absoluto fracaso de taquilla y que, actualmente, solo es recordada por haber sido el primer papel reconocida de Pfeiffer.