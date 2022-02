Pedro Sánchez y Yolanda Díaz coincidirán en la gala de los Goya

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acudirán a la gala de la próxima edición de los Premios Goya, que tendrá lugar el próximo sábado 12 de febrero en el Palau de Les Arts de Valencia, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Además, la presencia de Sánchez y Díaz no serán las únicas representaciones gubernamentales, ya que también hará acto de presencia el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, quien se estrena en los Goya como responsable cultural, según han apuntado a Europa Press fuentes de su departamento.

Con estas confirmaciones se recupera la presencia de políticos en la fiesta del cine español. Como viene siendo habitual, la Academia de Cine ha confirmado que ya ha enviado sus invitaciones a los principales partidos con representación parlamentaria.

En la anterior gala no se contó con la presencia in situ de representantes políticos debido a las restricciones obligadas por la pandemia de coronavirus. De hecho, en el año 2021 únicamente hubo una gala televisiva y no se contó ni con los nominados ni con nadie de público, incluidas las autoridades habituales en otras ediciones. Únicamente los premiados hicieron conexiones telemáticas.

La presencia de los políticos ha sido habitual en anteriores galas e incluso ha sido motivo de polémicas. Por ejemplo, la organización de los Premios Goya invitó por primera vez en 2020 a Vox a acudir a su gala anual, aunque el líder de la formación, Santiago Abascal, declinó asistir.

En 2019 Vox también había sido protagonista al quejarse de que la Academia del Cine español no les invitó a la gala y desde su cuenta de Twitter el partido publicó un mensaje dedicado a la organización, cuestionando su financiación pública: "Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones", escribieron.

La Academia del Cine replicó entonces que las invitaciones se envían a los líderes de las principales formaciones parlamentarias y que en febrero de 2019 Vox aún no había entrado en el Congreso. El presidente de la Academia, Mariano Barroso, apuntó, en este sentido, que otros partidos como Compromís, ERC o Bildu tampoco habían sido invitados.

También generó críticas la ausencia en el año 2014 del por entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que adujo "problemas de agenda" --las dos ediciones anteriores se escucharon algunos pitos y abucheos por su presencia durante la gala--. En 2015, Wert volvió a acudir a la fiesta del cine español.

El Rey acudió en el año 2000 y se situó en la tribuna que habitualmente ocupa el Ministro de Cultura correspondiente y otros miembros del Gobierno.

También se ha fotografiado en la alfombra de este evento a los líderes de los principales partidos, como el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón o al presidente del PP, Pablo Casado, entre otros.