La película '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola, representará a España en premios LUX de la Eurocámara

BRUSELAS, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película '20.000 especies de abejas', de la directora Estíbaliz Urresola, es la representante española entre las cinco películas nominadas a los premios LUX 2024 del Parlamento Europeo, que celebran la riqueza cultural y los valores europeos en el cine.

En una ceremonia celebrada en el marco de la 80 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el eurodiputado Ibán García del Blanco ha sido el encargado de anunciar la cinta que representará a España en estos galardones.

La cinta narra la historia de una niña de ocho años que lucha contra el hecho de que la gente se dirija a ella de formas confusas hasta que un verano en casa de su tía abuela, entre las colmenas, su vida y la de su madre cambian para siempre.

'20.000 especies de abejas' es la tercera película española que recibe una nominación para los premios LUX junto a 'El Reino', de Rodrigo Sorogoyen, que fue el primer finalista español en 2019, y 'Alcarràs', de Carla Simón, que optó a galardón en 2023.

La película ha logrado ya el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista de Sofía Otero, además de la Biznaga de Oro y la mejor actriz de reparto (Patricia López Arnaiz) en el Festival de Málaga.

Por segunda vez, se han seleccionado cinco en lugar de tres películas finalistas, por lo que Urresola competirá con otros cuatro filmes europeos: 'Fallen Leaves', del consolidado realizador finlandés Aki Kaurismäki; 'On the Adamant', de Nicolas Philibert (Francia); 'Smoke Sauna Sisterhood', de Anna Hints (Estonia) y 'The Teacher's Lounge', de Ilker Çatak (Alemania).

Las cinco películas nominadas se subtitularán en las 24 lenguas oficiales de la UE y se proyectarán en cines de sus 27 países. Los ciudadanos de la UE que asistan a las proyecciones podrán puntuar las películas con cinco estrellas a partir del 1 de septiembre a través de la plataforma dedicada a los premios LUX y el ganador será seleccionado conjuntamente por los eurodiputados y las puntuaciones del público, cada una de las cuales representará el 50% del resultado final.

La película ganadora se anunciará en marzo de 2024 en una ceremonia especial organizada en el Parlamento Europeo.