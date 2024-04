Los Platino vuelven a México, con Bayona y 'La Sociedad de la nieve' como favoritos y homenaje a Rocío Dúrcal

CANCÚN, 19 Abr. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

Los XI Premios Platino regresan este sábado, 20 de abril, a México --concretamente al parque Xcaret, en Cancún-- tras tres ediciones celebrándose en Madrid por la pandemia, con 'La Sociedad de la Nieve', de J.A. Bayona, como gran favorita con siete nominaciones, seguida de 'Cerrar los ojos' (Víctor Erice) y la chilena 'El Conde' (Pablo Larraín), ambas con seis.

Los galardones premian las mejores producciones del cine iberomericano. A ellos aspiran 44 obras de diversos países: Argentina Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.

La gala estará presentada por las actrices Esmeralda Pimentel y Májida Issa y contará con la concesión del Premio Platino de Honor a la intérprete argentina Cecilia Roth en homenaje a su carrera actoral a ambos lados del océano.

A la entrega de los galardones, se sumarán actuaciones musicales que alternarán temas de éxito actual con clásicos internacionales y de la canción mexicana, entre los que se incluirá un homenaje a la cantante Rocío Dúrcal, aclamada en España y México. Sobre las tablas del Gran Tlachco sonarán las voces de Ana Guerra, Ana Mena, Ángela Aguilar, David Bisbal, Diana Hoyos, Gerónimo Rauch, Májida Issa, Mariaca Semprún y Monsieur Periné.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participará en los Premios Platino, que regresarán a la región en su próxima edición.

En esta edición, 'La Sociedad de la nieve' buscará cerrar de la mejor manera la temporada de premios y lograr, como ya hiciese en los Goya, los galardones a Mejor película y Mejor dirección. La cinta, que ha sido la más nominada de la historia de los Platino, lidera las nominaciones con J.A. Bayona nominado a mejor director, junto con Isabel Coixet por 'Un amor'; Lila Avilés por 'Tótem'; y Pablo Larraín por 'El conde'.

Además, la cinta de Bayona tiene a sus dos principales protagonistas, Enzo Vogrincic y Matías Recalt, nominados a mejor actor interpretación masculina y mejor interpretación de reparto, respectivamente. La producción de Netflix también aspira a los Platino a Mejor dirección de montaje; Mejor dirección de sonido; Mejor dirección de fotografía; y a Mejor película iberoamericana de ficción. En esta última categoría, también figuran 'Cerrar los ojos', 'Los delincuentes', de Rodrigo Moreno, y 'Tótem'.

La principal oponente de 'La Sociedad de la Nieve' será 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice, que está nominada a mejor película, actor de reparto (José Coronado), actriz de reparto (Ana Torrent), guion, dirección de arte y dirección de fotografía.

Por su parte, 'El conde' opta a Mejor dirección; Mejor guion; Mejor intérprete masculino, por Jaime Vadell; Mejor intérprete femenina de reparto, por Antonia Zegers; Mejor dirección de arte; y Mejor dirección de sonido.

En las categorías actorales de largometraje optan al premio a Mejor Interpretación Masculina Damián Alcázar ('El caso Monroy'), David Verdaguer ('Saben Aquell'), Enzo Vogrincic ('La sociedad de la nieve'), Jaime Vadell ('El Conde') y Marcelo Subiotto (Puan').

Asimismo, el reconocimiento a Mejor interpretación femenina de reparto, cuenta con las nominaciones de Alejandra Flechner ('Puan'), Ana Torrent ('Cerrar los ojos'), Ane Gabarain ('20.000 especies de abejas') y Antonia Zegers ('El Conde'); mientras que a la estatuilla a la Mejor interpretación masculina de reparto optan José Coronado ('Cerrar los ojos'), Leonardo Sbaraglia ('Puan'), Luis Bermejo ('Un amor') o Matías Recalt ('La sociedad de la nieve').

Por otro lado, al premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana optan 'Barrabrava' (Argentina, Uruguay), 'El cuerpo en llamas' (España), la segunda temporada de 'Iosi, El espía arrepentido' (Argentina) y la ficción histórica 'Los mil días de Allende' (Chile, España, Argentina).

Los finalistas a los galardones interpretativos en categorías televisivas son Alfredo Castro ('Los mil días de Allende'), Gustavo Bassani ('Iosi, El Espía Arrepentido'), Javier Cámara ('Rapa') y Santiago Korovsky ('División Palermo'). En Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie y Aline Küppenheim ('Los mil días de Allende'), Lola Dueñas ('La Mesías'), Micaela Riera ('El amor después del amor') y Úrsula Corberó ('El cuerpo en llamas') en su equivalente femenina.

Asimismo, aspiran a la Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie Carmen Machi, por 'La Mesías'; Minerva Casero, por 'Iosi, El Espía Arrepentido'; Najwa Nimri, por su papel en '30 Monedas') y Pilar Gamboa, por 'División Palermo'; mientras que Andy Chango ('El amor después del amor'), Daniel Hendler ('División Palermo'), Emiliano Zurita ('La cabeza de Joaquín Murrieta') y Manolo Solo ('30 Monedas') son los nominados a Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie.

ROBOT DREAMS, FAVORITA EN ANIMACIÓN

A Mejor Película Documental aspiran 'El Juicio', de Ulises De La Orden, 'La memoria del cine', una película sobre el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite (Moisés Salama); 'La Memoria Infinita' (Maite Alberdi) y 'Una Jauría Llamada Ernesto' (Everardo González).

También los Platino galardonan a la Mejor Película de Animación, una categoría a la que concurren 'Dispararon al pianista' (Fernando Trueba y Javier Mariscal; 'El sueño de la sultana' (Isabel Herguera); 'Home is somewhere else' (Jorge Villalobos, Carlos Hagerman); 'Nayola' (José Miguel Ribeiro); y 'Robot dreams' (Pablo Berger).

Además, el reconocimiento a Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana ha nominado a '20.000 especies de abejas' (Estibaliz Urresola); 'Blondi' (Dolores Fonzi); 'La pecera' (Glorimar Marrero); 'Los colonos' (Felipe Gálvez); 'Simón' (Diego Vicentini); y 'Tengo sueños eléctricos' (Valentina Maurel).