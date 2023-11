La precuela de 'Los juegos del hambre', 'El viejo roble' de Ken Loach y 'Que nadie duerma', mañana en los cines

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Balada de pájaros cantores y serpientes', la precuela de 'Los juegos del hambr' llega este fin de semana a los cines españoles en los que compartirá cartelera con 'El viejo roble', la última película del aclamado director Ken Loach, y 'Seneca', la cinta protagonizada por John Malkovich. Las producciones españolas 'Que nadie duerma', 'La Ermita' y 'La Imatge Permanent', ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci, forman parte de la oferta cinematográfica para la próxima semana.

'El viejo roble' es la película con la que Ken Loach advierte del crecimiento de la xenofobia entre la clase obrera y cómo la crisis que afecta también a sus entornos es caldo de cultivo para el auge de la extrema derecha y su rechazo al migrante. Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox y Chris McGlade protagonizan este drama.

Ambientada en un Panem postapocalíptico, la precuela de 'Los Juegos Del Hambre' hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. Francis Lawrence dirige la cinta protagonizada por Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman, Josh Andrés Rivera, Ashley Liao y Mackenzie Lansing. La cinta arranca en la mañana de la cosecha que dará comienzo a los décimos Juegos del Hambre. En el Capitolio, Coriolanus Snow, de dieciocho años, se prepara para una oportunidad única: alcanzar la gloria como mentor de los Juegos.

Protagonizada por John Malkovich interpretando a Séneca y acompañado de un reparto que incluye a Geraldine Chaplin, llega a los cines la película sobre el filósofo y escritor romano bajo la dirección de Robert Schwentke. Durante el año 65 d.C el infame emperador Nerón se divierte a través de la violencia física y la megalomanía. Sin embargo, no siempre fue así, durante su infancia Séneca fue su mentor y consejero impulsando su ascenso al poder. Hasta que Nerón se cansa del sabio y éste se enfrenta a la muerte.

'Que nadie duerma' es la película de Antonio Méndez Esparza basada en la novela homónima de Juan José Millás y protagonizada por Malena Alterio, Aitana Sánchez Gijón, Mariona Ribas y Manuel de Blas. En la cinta, la protagonista, Lucía (Malena Alterio), pierde su empleo como programadora informática y decide dar un giro definitivo en su vida comenzando a trabajar como taxista. Mientras recorre las calles de Madrid, en búsqueda del amor y de nuevas aventuras, acaba embarcándose en una venganza en contra de aquellos que le han robado su propia historia y de los que nunca debió fiarse.

'La Imatge Permanent' es el primer largometraje de la directora Laura Ferrés con el que ha obtenido la Espiga de Oro a la mejor película en la Seminci de Valladolid, convirtiéndose en la primera película catalana reconocida con este galardón.

Eli Roth dirige 'Black Friday', película de terror protagonizada por Rick Hoffman, Gina Gershon, Patrick Dempsey en la que tras un Black Friday en el que se producen disturbios que acaban en tragedia, un misterioso asesino inspirado en la festividad de Acción de Gracias aterroriza Plymouth, en Massachusetts, lugar de origen de la tristemente célebre festividad.

'LA ERMITA', UN THRILLER CON BELÉN RUEDA

Belén Rueda protagoniza 'La Ermita, un drama sobrenatural dirigido por Carlota Pereda en la que Emma (Maia Zaitegi) quiere aprender a comunicarse con el espíritu de una niña que lleva siglos atrapada en la ermita de su pueblo. Intenta convencer a Carol (Belén Rueda), una incrédula y falsa médium, para que le enseñe a hablar con fantasmas. Su ayuda será el único camino para seguir unida a su madre enferma cuando ella muera. Si Carol no la protege, la vida de Emma correrá peligro.

'Peter Doherty: Stranger In My Own Skin' es un documental sobre el cantante y compositor de The Libertines, de como cae en la oscuridad mientras está en la cima de su éxito, y su lucha contra sus propios demonios. Este retrato íntimo es un testimonio de redención como pocos artistas han tenido la oportunidad de revelar a partir de 200 horas de rodaje.

'Ruta Salvatge' es un thriller de autor coescrito y dirigido por Marc Recha. Una película protagonizada por Montse Germán, Marc Martínez y del cuatro veces nominado al Goya Sergi López.

En 'Solo queda la danza', de Dana Nechushtan, se cuenta la historia de un talento excepcional, pero sobre todo la de una amistad dispuesta a todo, la de dos jóvenes bailarinas que intentan mantenerse en el exigente mundo del ballet de Amsterdam.

Juan Francisco Viruega dirige 'Amanece', una pequeña radiografía de las relaciones sentimentales de la sociedad actual, que tras completar las tres primeras etapas del ciclo natural de una pareja, tienden a estancarse. Se trata de un drama intimista y generacional, contado desde el punto de vista de tres protagonistas femeninas, en el que la complejidad de la naturaleza humana y la decadencia del amor dialogan con el paisaje.