Primeras imágenes de Matt Damon y Christian Bale en 'Ford v Ferrari'

Actualizado 27/05/2019 11:01:08 CET

MADRID, 27 May. (EDIZIONES) -

'Ford v. Ferrari', dirigida por James Mangold ('Logan') y protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, ha mostrado sus primeras imágenes. La cinta narra la rivalidad entre las firmas Ford y Ferrari durante los años sesenta, y cómo la primera intentó hacer un coche que pudiera batir a la marca italiana en el famoso circuito de 24 horas de Le Mans.

Entertainment Weekly ha sido el medio que ha lanzado en exclusiva estas primeras imágenes, en las que Damon y Bale aparecen caracterizados. Damon interpreta a Carroll Selby, diseñador de coches americano, mientras que Bale encarna al piloto británico Ken Miles.

En la película, ambos personajes tendrán que cooperar para que Ford pueda superar el dominio de Ferrari durante las 24 horas de Le Mans.

Your first look at Christian Bale and Matt Damon in @mang0ld and @20thcenturyfox’s Ford v Ferrari, brought to you by @EW. #FordvFerrari hits theaters this November pic.twitter.com/QquNvp1W3C