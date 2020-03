Programación completa de la 17ª Muestra SYFY de Cine Fantástico

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 5 de marzo arranca en el Palacio de la Prensa de Madrid la 17ª Muestra SYFY de Cine Fantástico. Una cita de cuatro días con el cine de fantasía organizada por el canal de ciencia ficción SYFY y patrocinada por la plataforma Sky que se extenderá hasta el domingo 8 de marzo. La nueva película de Pixar, 'Onward', inaugurará el evento, seguida de títulos como 'Regreso al futuro', 'Color out of space' o 'The Boy. La maldición de Brahms'.

'Onward', a punto de llegar a los cines, se convertirá en la primera película de animación en abrir la Muestra SYFY. La cinta, ambientada en un mundo de fantasía suburbana, acompaña a dos hermanos elfos adolescentes (voces de Chris Pratt y Tom Holland en su versión original) que se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si queda algo de magia en el mundo.

Durante el evento se emitirán películas de terror y ciencia ficción como 'Satanic Panic', la francesa 'Le Daim', 'The Cleansing Hour' -cinta estadounidense sobre posesiones y exorcismos en directo- o 'Rabid', sobre una mujer que se somete a un dudoso tratamiento experimental. La muestra también incluirá su dosis de cine zombi con 'Blood Quantum' o 'Shed of the dead'.

Además, el terror asiático cobrará gran protagonismo en esta edición de la muestra, con la animación japonesa futurista 'Human Lost', el claustrofóbico thriller tailandés 'The Pool', o la esperada 'First Love', un thiller japonés sobre un joven boxeador que se ve envuelto una compleja trama de narcotráfico.

La película 'Color out of space', protagonizada por Nicolas Cage y Joely Richardson, lleva a la gran pantalla uno de los relatos más emblemáticos de Lovecraft. Por su parte, 'The Boy. La Maldición de Brahms', protagonizada por Katie Holmes y Christopher Convery y cuyo estreno está previsto para el 8 de abril, será la película que clausure este encuentro cinematográfico.

El evento también contará con 'Trolls 2 - Gira Mundial', la secuela de la comedia musical de animación protagonizada de nuevo por Anna Kendrick y Justin Timberlake que llegará a los cines el próximo 19 de marzo. También para los más pequeños será la proyección de 'Regreso al Futuro', que se emite el domingo con motivo del 35 aniversario de la cinta.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA 17 MUESTRA SYFY

JUEVES 5

21.30 horas.- 'Onward'

VIERNES 6

16.00 horas.- 'The Pool'.

18.00 horas.- 'Blood Quantum'

20.00 horas.- 'Synchronic'

22.00 horas.- 'Bacurau'

01.00 horas.- 'Shed of the Dead'

SÁBADO 7

12.00 horas.- 'Trolls 2 - Gira mundial'

16.00 horas.- 'The Cleansing Hour'

18.00 horas.- 'Rabid',

20.00 horas.- 'The Lodge'

22.00 horas.- 'Color Out Of Space'

00.30 horas.- 'Satanic Panic'

DOMINGO 8

12.00 horas.- 'Regreso al futuro'

15.30 horas.- 'Human Lost'

18.00 horas.- 'Le Daim'

20.00 horas.- 'First Love'

22.00 horas.- 'The Boy. La maldición de Brahms'

Los bonos con acceso a todas las sesiones tendrán un precio de 45€, mientras que el precio de las entradas individuales es de 7€. El acceso a las sesiones matinales es gratuito, pudiendo recogerse las entradas en la taquilla del Cine Palacio de la Prensa. Los bonos pueden comprarse en este link.