Quim Gutiérrez cierra 2024 con 'Al otro barrio':"La carrera tiene mucho de rechazos. No hay sensación de éxito continuo"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Quim Gutiérrez protagoniza la comedia 'Al otro barrio', dirigida por la debutante cinematográfica Mar Olid, con la que cierra un 2024 marcado por su éxito en la serie 'El cuerpo en llamas'.

"Todo va muy rápido y hay veces que te das cuenta que siempre estás contando que todo va guay, pero la carrera tiene mucho de rechazos, de periodos de no trabajo porque quieres orientar y hacer cosas distintas. Con lo cual, no hay una sensación de continuidad exitosa", ha asegurado el actor, en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Al otro barrio' el próximo 5 de diciembre.

Quim Gutiérrez afirma que su nuevo proyecto es "ambicioso y arriesgado" porque es una película capaz de hacer humor a través de "tópicos" raciales y sociales. El actor encarna a un empresario multado por Hacienda, que se ve obligado a trasladar las oficinas de su empresa a un barrio ficticio del extrarradio de Madrid, donde los empleados y él mismo se enfrentaran a sus prejuicios sociales.

"Había que ir con cuidado con el guion, que ha estado muy analizado para que todo lo que generase una recepción más tolerable de lo que decíamos. Colectivos que pertenecían a los barrios humildes nos asesoraron y estaban muy en paz con lo que decíamos", ha explicado.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención al leer el guion fue que su personaje no tenía una historia de amor hacia una pareja, algo que le "agradeció" y que "no había explorado". "Al principio pensé que habría una historia de amor, pero agradecí que no fuese así porque no he tenido muchas películas de este tipo. Sin embargo, hay una historia de mi personaje con una chica con mucho toma y daca, pero muy peculiar y no hay ningún momento en el que parezca que vaya a haber amor", ha señalado.

El protagonismo de la película lo comparte son Sara Sálamo, quien tras su experiencia como directora en sus cortos 'La manzana' y 'Yaya', se ha convertido en una actriz "peona" capaz de entender que los intérpretes deben ser una "herramienta" en la labor del cineasta y no pensar tanto en uno mismo.

"Mi experiencia como cineasta me ha hecho ser más peona y ahora entiendo que es la película de otra persona y voy a estar mucho más a favor de poner mi herramienta a su función. Es decir, no tanto en el miedo de cómo voy a quedar yo, sino de ayudar a esa persona a que consiga lo que quiere", ha asegurado.

La actriz, al igual que Quim Gutiérrez, ya había trabajado con Mar Olid, ella en 'B&B' y él en 'El vecino', y agradece la oportunidad de haber trabajado junto al actor. "No me equivoqué a nivel de intuición porque me lo he pasado muy bien. Nos hemos convertido en Pili y Mili", ha apuntado.

DE DIRIGIR 'AIDA' AL CINE

La película se ha grabado en barrios madrileños como Vallecas, Entrevías o Valdezarza, si bien se ha decidido que se llame 'Los caños' y sea un barrio ficticio de la capital para "crear un mundo etéreo" con las características de donde se rodaba.

Mar Olid, en declaraciones a Europa Press, considera que la comedia es el mejor camino "para contar los grandes problemas del mundo" y "limpiar los prejuicios". Además, señala que el humor es la "mejor forma de sobrevivir a la actualidad".

"Espero que mientras el público se come las palomitas en el cine y se ría, se dé cuenta de que todos somos iguales y que hay de dejarse de historias malas", apunta.

Durante su trayectoria, Mar Olid ha dirigido series como 'Un paso adelante', 'Aída', 'Vivir sin permiso' o 'Cuerpo de élite'. En su primer largometraje, defiende que la calidad actual entre las series y el cine "es muy similar".

"Se exige mucho tanto en un ámbito como en el otro. Estamos en un río en el que ambas partes nos estamos cruzando", comenta. Al mismo tiempo pone de ejemplo a cineastas como Rodrigo Sorogoyen o Alauda Ruiz, que han estrenado recientemente series como 'Los años nuevos' o 'Querer', respectivamente.

"Que los que hacíamos más series vayamos al cine y viceversa sirve para que la industria tenga mucha más riqueza", concluye.