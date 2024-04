Salvador Simó dirige 'Guardiana de dragones': "En animación, España ahora pasa la mano por la cara incluso a Francia"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Salvador Simó ha elogiado el buen momento que vive el cine español de animación a nivel mundial y asegura que "se considera como uno de los mejores del mundo" y resalta que "casi cada año alguna cinta española se lleva el premio de animación de la Academia Europea".

"A nivel de calidad, les estamos pasando la mano por la cara incluso a los franceses que han sido considerados siempre los mejores de la animación en Europa", ha comentado el realizador, en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines el próximo 19 de abril de la coproducción hispanochina, 'Guardiana de dragones'.

Sin embargo, Simó ha afirmado que la animación española está logrando ser de las mejores con "presupuestos ridículos" y lamenta que las administraciones no vean el potencial del género.

"Lo que estamos consiguiendo lo hacemos con presupuestos ridículos y a costa de sufrir mucho. Es una lástima que los gobiernos no se den cuenta de que la animación es una industria muy potente. En Japón, la animación japonesa lleva al país mucho dinero y aquí, desgraciadamente, si no tenemos presupuestos para hacerlo, acabamos teniendo que hacer películas de animación con Netflix, con no sé qué. Cuando al final el beneficio no viene para casa, sino que se lo llevan otros, aunque el talento está aquí", ha lamentado.

Su película de animación ha conseguido ser la primera cinta de animación que inaugura el Festival de Málaga en sus 27 ediciones y Simó apuesta a que 'Guardiana de dragones' se unirá a la lista de películas de animación que "levantan" el género en España. "Ha habido toda una generación que nos hemos tenido que ir a trabajar fuera y ahora estamos volviendo para montar estudios y proyectos aquí. La calidad está siendo muy alta, como se ha demostrado con 'Klaus', 'Robot Dreams' o 'Chico y Rita'", ha afirmado.

Por otro lado, cuestionado por la separación en algunos premios entre Mejor película y Mejor película de animación, Simó cree que la unificación entre ambas categorías en España es "muy difícil" por una "cuestión cultural". "Cuando una película de animación compite con películas de ficción, lo tienen muy difícil, porque todo el mundo considera la animación como algo para niños. Muchas veces los jurados lo consideran para público infantil y es difícil que las películas las consideren como algo al mismo nivel", ha explicado.

"La animación es solamente una técnica para contar una historia y la historia se cuenta de la misma manera que en una película de ficción. La única diferencia es que los actores son dibujados. Un director de ficción y un director de animación eligen un primer plano o un plano general bajo los mismos términos. Todo lo que forma parte del fotograma final, a nivel conceptual es lo mismo", ha precisado.

CHOQUES CULTURALES CON CHINA

'Guardiana de dragones' está basada en la primera de las seis novelas de la multipremiada saga literaria homónima de Carole Wilkinson. La trama gira en torno a las aventuras de una niña y un dragón que luchan contra el destino definido que tienen.

Salvador Simó responde que "sí" es un milagro que esta película haya visto la luz porque han lidiado con la pandemia en España y con la pandemia de China y confiesa que sin la colaboración de China era "muy complicado" hacerla por su alto presupuesto.

"Nuestra frase más repetida ha sido la de 'nos crecen los enanos'. Hemos tenido de todo, incluso dos pandemias porque estaba la nuestra y la de China, y eso nos comió casi dos años de producción", ha desvelado.

La coproducción hispanochina ha tenido que superar algunas adversidades por el choque de culturas entre España y China. "La forma de contar historias y la cultura china es muy diferente al resto del mundo. Nosotros teníamos la dirección principal y toda la parte creativa y teníamos muy claro que era una película que tenía que ser para todos los públicos y para todo el mundo. No valía que solamente a los chinos les gustara o solamente la gente occidental. Teníamos que buscar una manera de contar la historia lo más internacional posible, ha afirmado.

Una de las principales diferencias es que la protagonista en la película es una sirviente y en el libro es una esclava. "En China nos dijeron que nunca ha habido allí esclavo y que no podíamos decir que ella era una esclava y tuvimos que aceptar", recuerda. Sin embargo, Simó puso su "puño sobre la mesa" cuando desde China quisieron suprimir una escena en la que la niña abraza a su maestro. "Nos decían que eso no podía ser, que una niña culturalmente en China nunca va a abrazar a nadie que no sea un familiar. Y ahí dijimos que lo sentíamos mucho, pero que era algo muy importante para la historia", ha revelado.

Pese a que es una película de animación, el cineasta asegura que tiene aspectos diferentes al resto de películas del género porque recupera la manera de contar las aventuras de los años 80-90. "Hoy en día, las películas de animación tienen mucho humor, pero esta recupera la forma de contar las aventuras de los años 80-90, con películas como 'Indiana Jones' o 'Los Goonies'", detalla el realizador.