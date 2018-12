The Trial of The Chicago 7, lo nuevo de Aaron Sorkin, en punto muerto

Actualizado 14/12/2018 17:09:26 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

The Trial of The Chicago 7, la nueva película de Aaron Sorkin, ha paralizado su producción. El estudio Amblin ha anunciado que suspende todos los trabajos relativos al filme, que inicialmente iba a capitanear Steven Spielberg, y que estaba en fase de pre-producción.

Según informa Variety, Sorkin está inmerso ahora en la dirección de la versión teatral de Matar a un ruiseñor, obra que se estrenó esta misma semana. En un comunicado oficial, la productora señaló que el director "está evaluando actualmente su agenda y sus compromisos para determinar cuál es el mejor momento y la mejor manera de hacer The Trial of the Chicago 7".

La película, que relata el juicio que tuvo lugar en la década de los sesenta contra siete activistas estadounidenses por conspiración, lleva más de diez años intentando salir adelante. Sin embargo, daba la sensación de que, cuando Steven Spielberg eligió a Aaron Sorkin para que se encargase de dirigir el filme, el proyecto avanzaría con mayor celeridad.

The Trial of The Chicago 7 se centra en el infame juicio de siete acusados del Gobierno Federal en 1969 por conspiración. Este pleito paralizó Estados Unidos tras las revueltas contraculturales producidas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

Aaron Sorkin, creador de series como El ala oeste de la Casa Blanca (1999) o The Newsroom (2012), debutó como director de cine en el año 2017 con el filme protagonizado por Jessica Chastain e Idris Elba Molly's Game.

En The Trial of The Chicago 7, Aaron Sorkin iba a coincidir con Sacha Baron Cohen (Borat, El Dictador), que interpretaría el papel de Abbie Hoffman, una destacada figura de la contracultura norteamericana de los años 60, y con Eddie Redmayne (La teoría del todo, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald), que daría vida a Tom Hayden, un firme activista contra la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles en esa década.