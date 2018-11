Aaron Sorkin quiere a Eddie Redmayne en 'The Trial of The Chicago 7'

Actualizado 31/10/2018 12:33:19 CET

Eddie Redmayne se encuentra actualmente en negociaciones para protagonizar The Trial of The Chicago 7, un filme que escribe y dirige Aaron Sorkin. Según informa Variety el actor de Animales Fantásticos podría unirse a Sacha Baron Cohen en el nuevo proyecto del director de Molly's Game y credor de la serie The Newsroom.

Amblin Entertainment produce el filme, y por el momento no ha confirmado a ninguno de los actores. Sorkin, que debutó en 2017 como director con el filme protagonizado por Jessica Chastain e Idris Elba Molly's Game, fue el elegido por Steven Spielberg como el candidato perfecto para hacerse cargo de la dirección de The Trial of The Chicago 7, un proyecto que, en principio, él iba a dirigir.

La película se centra en el infame juicio de siete acusados del Gobierno Federal en 1969 por conspiración, que paralizó Estados Unidos tras las revueltas contraculturales producidas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

En caso de confirmar su participación en el film, Redmayne interpretará a Tom Hayden, el cofundador de Students for a Democratic Society, que fue un firme activista contra la guerra y a favor de los derechos civiles en la década de los 60, y en especial en el juicio de los 7 de Chicago.

El ganador del Oscar por La teoría del todo, está a punto de estrenar Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, la segunda entrega de la saga de precuelas de la franquicia de Harry Potter que vuelve a estar dirigida por David Yates y en la que estará acompañado de Jude Law, Katherine Waterston, Johnny Depp o Ezra Miller.