Torró avisa de que si PP y Vox gobernase ahora en España 'La bola negra' "seguramente estaría censurada"

Archivo - Tráiler de La bola negra, lo nuevo de los Javis: "Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos" - MOVISTAR PLUS/ATRESMEDIA CINE - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria geneneral y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha criticado las políticas culturales de los gobiernos autonómicos de PP y Vox y ha advertido de que si ambas formaciones gobernasen en estos momentos en España una "película tan maravillosa" como 'La bola negra' "seguramente estaría censurada".

"Una película que es extraordinaria, que solo está recabando éxitos en todo el mundo, hoy estaría censurada por el PP y Vox", ha afirmado la dirigente socialista en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press en alusión a la cinta de Javier Ambrosi y Javier Calvo y tras ser preguntada por la decisión de la Consejería de Cultura de Castilla y León, en manos de Vox, de vetar las subvenciones a películas en las que consideran que existe adoctrinamiento ideológico.

Al hilo de la pregunta, Torró ha asegurado haber visto "como también censuran publicaciones en catalán". "Es que el Partido Popular, que se ha cogido de la mano de Vox, y Vox tiene muy claro que la cultura no es un patrimonio de los españoles y quieren que todo sea como ellos piensan y que la ideología distinta a la de ellos no tiene cabida en España, este es el problema", ha añadido la secretaria general de los socialisas.