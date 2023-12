Ulrich Seidl, Premio Especial Márgenes 2023: "Es muy poco serio decir que mi cine es provocador. Hay muchos valores"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cineasta austriaco, Ulrich Seidl, ha estado en España para recibir el Premio Especial Márgenes 2023, algo que no hizo el año pasado cuando era candidato a la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián por 'Sparta' y prefirió no acudir para no enturbiar el estreno del filme ante la polémica generada tras una información de 'Der Spiegel'.

"Es muy poco decir que mi cine es provocador porque tiene muchísimas más cosas. Hay personas que se sienten provocadas pero también hay muchos valores en mis cintas. No es una ventaja escuchar que mi cine es provocador porque no es algo que ayuda al visionado de la película", ha reflexionado durante una entrevista con Europa Press.

En este sentido, apunta que quienes se sienten "provocados" con su cine es porque "ven algo que no quieren ver". "Lo que muestro tiene mucho de verdadero", señala. Al respecto, agrega que sitúa un espejo delante de los espectadores y están obligados a "posicionarse". "Ellos deben pensar, ¿dónde estoy yo?. Y son cosas que igual no quieren ver, y eso también es algo humano de no querer mirarse en el espejo todo el tiempo", ha asegurado.

La información del diario alemán sobre 'Sparta' afirmaba que los protagonistas, actores no profesionales de entre 6 y 16 años, y sus padres desconocían el contenido de la película, que aborda el tema de la pedofilia. Poco después, el Ministerio de Cultura austriaco y la policía rumana anunciaron sendas investigaciones.

"¿Por qué no debería volver a trabajar con niños?", se ha preguntado Seidl, que recuerda que las investigaciones que se abrieron no encontraron "ningún delito". "Todo lo que se generó sucedió de forma manipulada. Hubo intereses por detrás y personas que querían crear este escándalo. Todo se hizo a mis espaldas", ha criticado para lamentar que los medios no informaron de la misma forma de que no se había encontrado ningún delito tras las investigaciones.

Ahora, en un contexto muy diferente, Seidl -que no se arrepiente de no haber acudido a San Sebastián- admite que los premios son importantes porque permiten seguir trabajando. "El premio es una confirmación del trabajo que estoy haciendo y que servirá para financiar el trabajo futuro", subraya.