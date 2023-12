'Upon Entry (La llegada)' logra tres nominaciones en los Independent Spirit Awards

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

'American Fiction', 'Secretos de un escándalo' y 'Vidas pasadas' con cinco candidaturas cada una, lideran las nominaciones a los Independent Spirit Awards. Además, los galardones que reconocen lo mejor del año en el circuito independiente, producciones con un presupuesto que no supera los 30 millones de dólares, se han fijado también en 'Upon Entry (La llegada)', cinta española de los venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, que ha conseguido tres nominaciones.

Él filme protagonizado por Alberto Ammann y Bruna Cusí, que relata las enormes dificultades que, a pesar de tener sus visados en regla, encuentran en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York una pareja que intenta mudarse desde España a Estados Unidos, está nominada en las categorías de mejor ópera prima, mejor primer guión y mejor montaje.

Entre los nominados a estos premios, que no distinguen entre actores y actrices en las categorías interpretativas, también destacan títulos como la francesa 'Passages' de Ira Sachs o 'Los que se quedan', lo nuevo de Alexander Payne, ambas con cuatro candidaturas. Además, este año también premian a la series con 'The Last of Us' y 'Soy virgo' como máximas favoritas con cuatro nominaciones cada una.

La actriz y comediante Aidy Bryant será la encargada de conducir la ceremonia de entrega de los premios cuyos ganadores se darán a conocer en una gala que se celebrará el próximo 25 de febrero en Santa Monica (California).