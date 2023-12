Zack Snyder, sobre la crisis del cine de superhéroes: "Llevamos 15 años viendo esas películas cada fin de semana"

- Estrena 'Rebel Moon', una nueva franquicia de ciencia ficción, en Netflix

Este viernes 22 de diciembre Netflix estrena 'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego', la nueva película de Zack Snyder. Una épica aventura de fantasía y ciencia ficción que fue concebida inicialmente como parte de la saga 'Star Wars' con la el cineasta inicia así un nuevo universo cinematográfico tras desvincularse de los superhéroes de DC. El director de cintas como 'Watchmen', 'El Hombre de Acero' o 'Batman v Superman' ha abordado la crisis del género ante la pérdida de espectadores.

"Llevamos 15 años viendo películas de superhéroes prácticamente cada fin de semana. Así que no es extraño que el gráfico fluctúe", reconoce en una entrevista concedida a Europa Press haciendo referencia a fracasos recientes como 'The Flash', 'Shazam 2'o 'The Marvels'. En todo caso Snyder afirma que, a pesar de esta crisis coyuntural, el cine de superhéroes no está ni mucho menos muerto. En este sentido apunta que la solución pasa por renovarse a nivel creativo. "No creo de ninguna manera que el género de películas de superhéroes esté completamente acabado. No creo eso", continúa Snyder.

"Pero creo que los cineastas y las personas guardianas de estas propiedades intelectuales tienen la responsabilidad de asegurarse de ofrecer al público material de la mayor calidad posible, porque saben que este público es muy sofisticado. Conocen las historias. Así que necesitan sorprenderlos", concluye al respecto. De hecho, asegura que él mismo estaría dispuesto a regresar a su anterior franquicia, el Universo Extendido DC.

"Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que lo haría, absolutamente", confirma Snyder. El DCEU, propiedad de Warner Bros., no se encuentra actualmente en activo tras la llegada de James Gunn y Peter Safran a la presidencia de DC Studios. Pero si la mencionada plataforma de streaming se hiciera con la licencia de la saga, el cineasta se muestra abierto a retomarla.

'REBEL MOON', EL INICIO DE UNA NUEVA SAGA

Precisamente en Netflix Snyder estrena su nuevo proyecto, 'Rebel Moon'. Se trata de una franquicia de ciencia ficción en la que lleva años trabajando -inicialmente como un spin-off de la saga 'Star Wars' y después como proyecto independiente- que lanzará su primera película, 'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego', durante las fechas navideñas. El filme verá la luz en cines en tan solo cuatro ciudades de todo el mundo, Los Angeles, Nueva York, Toronto y Londres, el 15 de diciembre. Una semana después, el 22 de diciembre, llegará al catálogo de Netflix en todo el planeta.

"Quería hacer la película más grande del mundo para la pantalla más pequeña del mundo. No me hice ilusiones de que esto pudiera tener un estreno en cines", afirma Snyder. "La hice directa y emocionalmente desde su creación para la plataforma. Quería que estuviera ahí. Así que, aunque la película da la sensación de estar hecha para la gran pantalla, eso era lo que quería ofrecer a las personas que vayan a verla en su televisión en casa. Que tengan una experiencia cinematográfica", defiende el director.

Para el cineasta, el cine y el streaming son dos modelos distintos que pueden coexistir. "No quiero llamarlo guerra. Creo que son dos ecosistemas diferentes y que no se necesita uno u otro. Siempre habrá películas en el cine que podrán existir junto con el streaming, pase lo que pase. El streaming es algo ligeramente diferente", reflexiona Snyder.

CINE Y STREAMING

"Lo que ofrecen los servicios de streaming y Netflix es para personas que no pueden ir al cine por el motivo que sea. También ponen el presupuesto para crear proyectos como ese, para ofrecérselos a la gente y que luego se los administren y los vean por sí mismos. Creo que la variedad es importante, evolucionar es importante, adaptarse es importante", se une Sofia Boutella, la protagonista de 'Rebel Moon'.

La actriz, que se define como gran amante de la gran pantalla, pone como ejemplo la pandemia de COVID-19, cuando no se podía ir al cine. "Intento ver el vaso medio lleno", comenta optimista. "Las plataformas pueden brindarles a los directores la posibilidad de hacer películas de la manera que las imaginaron, dándoles el dinero para que puedan hacerlas", añade, mencionando 'Rebel Moon' o 'Pinocho de Guillermo del Toro'.

El actor Djimon Hounsou también se muestra favorable al estreno en streaming del filme. "El mayor beneficio es que todo el mundo puede tener acceso a ella", agradece. "Está hecha para la gran pantalla en muchos sentidos", puntualiza Staz Nair, que cree que Netflix acabará estrenando algún montaje alternativo en cines en el futuro. "Pero los números y el alcance son inimaginables en una plataforma de streaming", expone el intérprete.

"Una cosa que ha cambiado mucho en los últimos años es que ahora la gente tiene televisores enormes y sistemas de cine en casa que antes eran un lujo que solo tenían las personas realmente ricas. Ahora es muy normal tener una televisión de 55 pulgadas. Recuerdo cuando el televisor de 28 pulgadas era grande y tenía como un metro de profundidad. Eso es una gran diferencia", opina por su parte Ed Skrein, quien además menciona que su película 'Yo era famoso' pudo hacerse y tener éxito en 2022 gracias a Netflix. "Si se hubiera estrenado en cines, no mucha gente la habría visto", asume.

'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego' llegará a Netflix el 22 de diciembre. Cuatro meses después, el 19 de abril de 2024, la plataforma estrenará 'Rebel Moon Parte 2: La guerrera que deja marcas', también dirigida por Snyder. En el reparto de ambos filmes estarán Boutella, Skrein, Hounsou y Nair, acompañados de Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Michiel Huisman, Bae Doona o Jena Malone entre otros.