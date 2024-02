El artista Avelino Sala representará a España en la Bienal de Arte de Malta

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista Avelino Sala (Gijón, 1972) representará a España en la Bienal de arte de Malta, donde presentará con el apoyo de AECID 'No one is an island', un proyecto individual para el pabellón español de este evento.

Con el comisariado de Ángel Moya, el pabellón español se centra en la idea de isla, la identidad Europea, la capacidad de reacción de la ciudadanía y la crisis humana migratoria mediterránea, según ha informado AECID.

La primera edición de maltabiennnale.art 2024, que se celebra entre el 13 de marzo y el 31 de mayo, pretende examinar el Mediterráneo desde una perspectiva insular; estar rodeado de mar altera drásticamente el punto de vista y la respuesta de cada uno.

A través del pensamiento insular, se hace evidente que la cuenca mediterránea tiene dos orillas: es a la vez el sur de Europa y el norte de África, un encuentro de Oriente y Occidente, una confluencia de Oriente y Occidente. Lejos de ser algo puro, la isla es siempre un principio de composición e invención, ya que una isla es el lugar ideal para forjar relaciones: se parte, se llega. Invita a surcar el mar circundante, a tocar otras tierras.

El proyecto 'No one is an island' en el pabellón español trabaja sobre el concepto de identidad en una dimensión múltiple y plural, donde el encuentro y el intercambio con otras culturas es su eje fundamental y donde el concepto de isla se entiende como un lugar de posibilidades.

Sin exclusiones, sin límites, sin miedo, sin rechazo, la obra de Avelino Sala interroga la realidad cultural y social desde una perspectiva romántica con un punto de vista crítico, explorando continuamente el imaginario social, identificando sus puntos débiles y verificando la credibilidad de concebir e implementar alternativas.

La exposición, desarrollada en el interior de Villa Portelli en Kalkara, se configura como una sucesión de retratos críticos de la actual situación política en Europa ante la tragedia humanitaria desencadenada por la reciente crisis migratoria, "la más grave después de la Segunda Guerra Mundial".

De más de 2.500 propuestas artísticas de más de 100 países y 20 pabellones nacionales, el equipo de la Bienal ha seleccionado 80 artistas internacionales para esta primera cita.