Bibiana Fernández responde a la alcaldesa de Valencia que la homosexualidad no es una enfermedad: "Ya está desmentido"

Protagoniza 'La Señora', de Pablo Quijano, que se estrena el 3 de julio en el Teatro Pavón de Madrid

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Bibiana Fernández ha respondido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que la homosexualidad no es una enfermedad, después de que la edil popular mostrara este miércoles su rechazo a poner la bandera arcoiris en el balcón municipal con motivo del Orgullo argumentando que tampoco lo hizo en la celebración de otros días mundiales contra diversas enfermedades.

"Desde el momento que dice que no la va a poner porque no la puso ni en el Día del Cáncer, ni en el Día de la ELA, ya está diciendo que cree que la homosexualidad es una enfermedad, algo que ya está desmentido por científicos y por todo tipo de gente", ha afirmado Fernández, que ha concedido una entrevista a Europa Press, con motivo del estreno de 'La Señora' el próximo 3 de julio en el Teatro Pavón de Madrid.

La actriz ha asegurado que la celebración del Orgullo LGTBIQ+ es una fecha para reivindicar los derechos de un colectivo que "los heterosexuales ya tienen de serie" y defiende que la gente "tiene derecho a amar en libertad".

"A mi me pueden gustar los hombres, las mujeres, los cocodrilos o los rinocerontes y tengo el mismo derecho a amar y a vivir sin que nadie me señale, me escupa o me agreda. ¡Viva el orgullo!", ha enfatizado.

Bibiana Fernández asegura que "respeta" a las personas que no compartan la homosexualidad o transexualidad, pero les pide que estén a favor porque "eso es el progreso". "Un país, cuanto más defiende las minorías, sean inmigrantes, sean personas de otra religión, de otro color o de otra orientación sexual, es más civilizado, más empático y mejor", recalca.

"AHORA NO HAY CENSURA OFICIAL, PERO SÍ AUTOCENSURA QUE ES PEOR"

La artista protagoniza la obra teatral 'La Señora', de Pablo Quijano, y se mete en la piel de María, una actriz que vive anclada en la obra 'Las criadas', de Jean Genet, porque la censura tumba la representación teatral que iba a protagonizar.

"Ahora no hay censura oficial, pero sí existe la autocensura que es peor. Ahora existe el miedo a las redes sociales y al qué dirán. No pasa nada, las redes sociales no son el fin del mundo", ha señalado Bibiana Fernández.

La actriz ha realizado un "alegato" a favor de reflexionar sobre las consecuencias que tiene la autocensura en la sociedad. "¿Tú te imaginas la de obras de teatro que se hubieran perdido si la gente se hubiera planteado lo que tocaba o no tocaba decir en cada momento?", ha cuestionado antes de rematar diciendo que "el mundo no hubiera avanzado".

Bibiana Fernández regresa al mundo teatral, tras participar en 'La última tourné', de Félix Sabroso y junto a Alaska y Mario -proyecto que se vio obligado a parar por la pandemia- y ahora se ha decantado por 'La Señora' porque le ha obligado a salir de su "zona de confort". "Una de las peores cosas de esta profesión es acomodarse y no salir de dónde estás bien", añade.

"Me pareció una oportunidad muy bonita para volver a desafiarme. Yo llevo sobre los escenarios desde hace 50 años y tienen algo que no sabría explicar, pero son como una máquina limpiadora. El teatro tiene algo que te absorbe y no te permite tener en la cabeza otra cosa que no sea la representación", ha afirmado.

En esta obra, la actriz encarna a María, una actriz retirada de los escenarios a los 70 años, a la que sus hijos, aspirantes a directores, quieren convencer para que vuelva a actuar. "'La Señora' es un 'spin off' de 'Las Criadas' porque a María le prohibieron representar dicha producción y es algo con lo que vive anclada", explica.

Bibiana Fernández asegura que tiene ciertas similitudes con el personaje de María, pero destaca que la gran diferencia es que ella no vive anclada a los proyectos que no han salido adelante. "No tiene sentido enfadarme con carácter retroactivo de los proyectos que no hice. Las funciones de teatro y las películas son de quien las protagoniza, no de quien no las hace", ha comentado.

Durante su larga trayectoria como artista, entre sus proyectos destaca que fue 'Chica Almodóvar' al participar en 'Tacones lejanos', 'Kika' o 'La ley del deseo', y además trabajó con otros cineastas como Fernando Trueba en 'Sé infiel y no mires con quién' o Álex de la Iglesia en 'Acción mutante'.

Sobre su carrera en el cine, la actriz afirma que volvería a trabajar con Pedro Almodóvar "más que con nadie" y señala que ve "factible" volver a hacer algún papel en el cine. "Diría que sí a un personaje que tenga carne y que sea mayor. Tengo edad para hacer de abuela", bromea.