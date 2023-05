Carmen Thyssen retiró del museo Thyssen más de 400 obras no sujetas a préstamo tras el acuerdo con el Gobierno

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Carmen Thyssen retiró del museo más de 400 obras que tenía en depósito "sin regulación contractual", tras la firma del acuerdo con el Gobierno en febrero de 2022 para la cesión temporal de su colección, según se desprende de un informe al que ha tenido acceso Europa Press del Tribunal de Cuentas.

El documento fiscaliza la gestión económico financiera de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza (FCTB) en el ejercicio 2020 y establece una serie de recomendaciones. En uno de los apartados, alerta de que, además de las obras de la Colección Permanente, adquiridas por la FCTB, y de las de la Colección de Carmen Thyssen, la Fundación tenía a 31 de diciembre de 2020 en depósito 321 obras pertenecientes a la baronesa, sin que esta situación hubiera sido objeto de regulación contractual --cifra que aumentó a más de 400 tras los dos años posteriores, según han confirmado a Europa Press fuentes de la pinacoteca--.

En las alegaciones al informe presentadas desde la Fundación Thyssen, se argumenta que han tenido en depósito obras de arte de la baronesa de las que se ha documentado la entrega y, en su caso, devolución. "El documento de recepción de las obras constituye el contrato que, a falta de condiciones, se rige por las disposiciones generales del Código Civil", han asegurado desde la fundación.

No obstante, explica que, a raíz de la formalización del contrato de arrendamiento con la baronesa el 9 de febrero de 2022, las "distintas personas y sociedades" que habían entregado obras, fuera de préstamo, solicitaron la devolución y procedieron a la retirada del museo de más de 400 obras.

El informe también alude a la extensión de algunos préstamos de obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza --superando los seis meses--, resaltando asimismo que las obras de esta colección prestadas a otros museos e instituciones durante 2020 fueron 66, lo que representa más del 10% de las obras de la colección.

OBRAS DE CARMEN THYSSEN Y PRESTAMOS DE MÁS DE 6 MESES

Desde la fundación se ha recordado que los préstamos a terceros de la colección Carmen Thyssen no están sujetos al periodo máximo de los seis meses "que sí se contempla como condición normal para las obras de la colección permanente".

"La excepción de la Colección Carmen Thyssen siempre ha sido así por deseo de los propietarios de la Colección, representados por la baronesa, Carmen Thyssen-Bornemisza, y confirmado recientemente por escrito por el representante y asesor legal de los prestadores", ha resaltado la Fundación.

En cualquier caso, han destacado que todos los préstamos de la colección Carmen Thyssen "han pasado igualmente por el estudio y la aprobación del Patronato, previa consulta a la comisión asesora". Una vez aprobados los préstamos a terceros de obras de la colección Carmen Thyssen, la Fundación remitía a los prestadores de dicha colección un informe que detallaba las obras y condiciones de préstamo.

"Los prestadores aprobaban o se oponían (en el plazo de un mes) a los préstamos. Por tanto, los préstamos analizados en el Anteproyecto de Informe han sido todos ratificados por los prestadores, incluyendo su duración", ha defendido.

El Tribunal de Cuentas recuerda que la fundación también ha prestado a otros museos e instituciones un total de 72 cuadros de la Colección Permanente en 2020, número que "se encuentra dentro de los límites autorizados por los Estatutos". "No obstante, los Estatutos establecen además un límite temporal para los préstamos, al señalar que normalmente no deberán tener una duración superior a seis meses, que no se ha cumplido en varios casos", ha lamentado la institución.

Desde el museo se ha recordado que estos préstamos se produjeron en el periodo de la pandemia, con las restricciones conocidas, y fueron "continuos los cambios de fechas, extensiones y cancelaciones anteriormente mencionadas".

RECOMENDACIÓN DE UNA PLANTILLA "REALISTA"

En líneas generales, el Tribunal de Cuentas recomienda a la Fundación "intensificar el esfuerzo" en el cumplimiento de la normativa contable y justificar la necesidad e idoneidad de los contratos y la insuficiencia o falta de idoneidad de los recursos internos. Además, sugiere elaborar "una plantilla realista".

El informe también recomienda al Ministerio de Cultura introducir mecanismos de control sobre la cuantía del déficit dotable estimada por la Fundación en sus presupuestos iniciales, a fin de incrementar o reducir la dotación ante la eventual existencia de variaciones sustanciales en los fondos de tesorería que vayan conociéndose a lo largo del ejercicio.