Un CD con cantes de Paco de Lucía y una réplica del premio Llave de Oro, legado de Fosforito a la Caja de las Letras

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este martes el legado del cantaor de flamenco Antonio Fernández Díaz, conocido como Fosforito, que ha depositado en el cajetín 1090 un CD con cantes diversos interpretado junto a Paco de Lucía y la réplica del Llave de Oro del Cante, galardón que recibió en 2005.

El cantaor también ha depositado un pequeño libreto que acompaña al CD con poemas del poeta Antonio Murciano y un libro para popularizar el flamenco entre los más pequeños, 'Fosforito, un genio musical', de Álvaro de la Fuente Espejo.

Fosforito, visiblemente emocionado, ha definido al cante como "ese volcán que explota en la garganta y canta con el corazón dolorido". "Lo jondo no se explica sino que se expresa con el sentimiento más profundo del alma. Lo jondo no solo se canta, si no que estremece, se llora y se ríe al compás, porque cantar jondo no es solo cantar flamenco correctamente sino mirarse dentro y dejar que hablen las entrañas", ha señalado el artista.

El cantaor, que ha recitado a Lorca y ha citado a María Zambrano, ha agradecido al Cervantes que le abra sus puertas. "Que esta catedral de las letras abra sus puertas a este viejo cantaor, que durante tiempo se ha ido dejando el corazón a pedazos pregonando las esencias jondas del cante que aún vivo con la misma calentura que cuando empezaba", ha comentado.

En el acto, la secretaria general del Cervantes, Carmen Noguero, ha confesado que el Instituto tenía una deuda pendiente con el mundo del flamenco. En 2022, Carmen Linares abrió el camino, que prosiguió el pasado mes de febrero con el legado in memoriam de Enrique Morente.

"Hoy tenemos el gusto de agrandar el legado con el gran maestro Fosforito, quien ha regado como pocos el árbol del flamenco. Ha hecho grandes aportaciones a la música y ha convertido al taranto o a la petenera en señas de identidad de su repertorio", ha afirmado Noguero.

La secretaria general del Cervantes, tras repasar la trayectoria del homenajeado, ha señalado que Fosforito es "un autor que consideró la autoría propia de las letras flamencas como un signo distintivo del cantaor". Además, ha agradecido que las puertas del cante sean cada vez más accesibles y estén más abiertas a las generaciones futuras.

En la entrega, el cantaor ha estado acompañado por su mujer, Maribel Barrientos; por su hijo, Antonio Fernandez; por la segunda teniente de alcalde de Puente Genil, Tatiana Pozo, y por el director del Instituto Cervantes de Palermo, Juan Carlos Reche, entre otros amigos.