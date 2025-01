El Centro Dramático Nacional estrena 'GRRRL', trece relatos que pretenden "ser un rugido de resistencia" femenina

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional estrenará este viernes 24 de enero la obra 'GRRRL', inspirada en experiencias de mujeres reales que pretender "ser un rugido de resistencia femenina". Las protagonistas de las 13 historias que dan forma a la obra han vivido el fenómeno 'purple washing' --cuando el sistema se adueña, para su propio beneficio, de sus narrativas--, y que son distorsionadas a través de la ironía y el humor.

La autora y directora de la obra, Sara García Pereda, ha explicado que el título de este montaje no pretende ser palabra. "Pretende ser rugido", ha indicado. "Nació a raíz de una historia que me contó una muy buena amiga mía, sobre un conflicto que tenía con su pareja, que no era capaz de alegrarse por sus éxitos o las cosas buenas que le sucedían. A raíz de ahí, surge la figura del aliado, este hombre que se apropia de nuestro discurso feminista para llevárselo a lo que le beneficia", ha explicado García Pereda.

'GRRRL' se compone de escenas independientes e inspiradas en hechos reales que, mediante el humor y la ironía, ilustran situaciones de apropiación de narrativas femeninas dentro de la cotidianidad, en ámbitos como el íntimo, institucional o público, y no tan fácilmente reconocidas. De esta manera, el público podrá ver al tribunal de un premio literario que debate sobre las consecuencias de nombrar a cuatro mujeres finalistas, a una niña que organiza una sentada en el campo de fútbol de su colegio, a una corredora que forma un atasco dispuesta a terminar su carrera o a una joven a la que siempre se le ha servido la mitad ,que decide comérselo "todo".

Para Sara García Pereda y Xus de la Cruz, directoras de la obra, este montaje surge desde la convicción de que es posible un profundo cambio. "Creemos que es un espectáculo muy importante, necesario, con un elenco intergeneracional también, para hablar de un tema que nos alude a unas y a otras. Es un problema que pasa de madres a hijas y no terminamos de resolver. No tenemos respuestas", han indicado.

David Castillo, Carmen Díaz, Esperanza Elipe, Raúl Fernández de Pablo, Paula Mira, Silvana Navas, Alba Recondo y Eva Santolaria integran el reparto de la obra que podrá verse hasta el 2 de marzo en el Teatro María Guerrero de Madrid.

El resto del equipo artístico está formado por Alessio Meloni en la escenografía, Rubén Martín en la iluminación, PIERPAOLOALVARO (Pier Paolo y Roger Portal) en el vestuario, Carlos Bonito en la música y espacio sonoro, Joan Rodón y Emilio Valenzuela en el vídeo y la propia Xus de la Cruz responsable también del movimiento.