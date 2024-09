El Cervantes Theatre, único teatro en español de Reino Unido, cierra a falta de "apoyos institucionales"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cervantes Theatre de Londres, único teatro en español de Reino Unido, ha anunciado el cierre de sus puertas a falta de "apoyos institucionales fundamentales que no han llegado a tiempo".

Así lo han anunciado Paula Paz y Jorge de Juan, cofundadores y directores artísticos del Cervantes Theatre, quienes han agradecido a lo largo de estos años -siete desde su puesta en marcha- el apoyo recibido.

"Se apagan las luces del Cervantes Theatre de Londres, de un espacio de diálogo, multicultural, bilingüe, una plataforma para nuestros dramaturgos y dramaturgas y un escenario para las letras españolas y latinoamericanas en Reino Unido", han comunicado este miércoles.

Los fundadores de este proyecto han explicado que han trabajado "sin cesar" para levantar este proyecto "a hombros". "Han sido muchísimas las personas que han construido el Cervantes Theatre, piedra a piedra, verso a verso: desde artistas, técnicos, público, equipo, voluntarios, abonados y amigos del teatro hasta la industria teatral británica y las empresas e instituciones que han apoyado este teatro desde los inicios", han apuntado.

No obstante, han remarcado que todo este trabajo "desafortunadamente no ha sido suficiente", ya que el Cervantes Theatre necesitaba "apoyos institucionales fundamentales que no han llegado a tiempo".

El Cervantes Theatre, durante sus siete años de vida, ha programado 106 obras de teatro, conciertos y eventos, y producido quince obras de teatro (con miles de espectadores), promoviendo el trabajo de 42 autores y autoras de España, Colombia, México, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Chile y Cuba.

Desde España, Juan Mayorga, Paloma Pedrero, José Sanchis Sinisterra, Lucía Carballal, Marilia Samper, Juan Carlos Rubio, Paco Bezerra, Guillem Clua, Denise Despeyroux, Gon Ramos, Carolina África y muchos otros autores han visto sus obras traducidas y representadas en el Cervantes Theatre.

"Como el Quijote de nuestro querido Cervantes, que daba nombre a este teatro, hemos luchado contra molinos desde los inicios y ahora las tablas del Cervantes Theatre dejarán de escuchar la lengua de Cervantes, las butacas se quedarán vacías, las luces se apagarán y el corazón del teatro español en Londres dejará de latir", han lamentado.

Tanto Paz como De Juan han mostrado su "frustración" por el cierre, que asumen "con un hondo pesar y la paz del que lo ha luchado todo". "Es un momento triste para todos los que hemos trabajado en este proyecto y una gran pérdida para España y para Reino Unido, pero quedará en la memoria de los que se sentaron en sus butacas y de los que pisaron sus tablas", han concluido.