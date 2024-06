La CNTC ofrece siete estrenos absolutos, una obra de Shakespeare y otra de Toni Servillo para la temporada 24-25

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) ha presentado este martes la nueva programación para la temporada 2024-2025, integrada por un total de 13 montajes, de los que siete son estrenos absolutos, siendo seis de producción propia y cuatro en coproducción, y entre las que destacan la obra 'Los dos hidalgos de Verona', de William Shakespeare, o la obra italiana 'Tre modi per non morire' (Tres maneras para no morir) del actor Toni Servillo.

Así lo ha anunciado el director de la CNTC, Lluís Homar, y la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, en el acto de presentación, celebrado en el Teatro de la Comedia (Madrid). La nueva temporada del CNTC se ha presentado bajo el lema 'El gozo de El Clásico' porque, como ha asegurado Lluís Homar, el gozo "no es solo una actividad sensitiva, sino que necesita de una activación ideológica".

El director de la CNTC ha reivindicado que los teatros son espacios donde se puede convivir "en la diferencia, discrepancia y en el respeto". "Estamos en un mundo cada vez más polarizado ideológicamente y económicamente. Sin embargo, los teatros sirven para convivir en la diferencia, en la discrepancia y en el respeto. Si sirven para eso, para aplaudir conjuntamente puntos de vista y opciones de vida diversos, para cimentar una sociedad libre y respetuosa en sus discrepancias, seguiremos dotando a la cultura de su poder integrador y de su capacidad de acercarnos al gozo", ha afirmado.

La apertura de la temporada será para la obra 'El gran teatro del mundo', de Calderón de la Barca, bajo la dirección de Lluís Homar, que se estrenará el 3 de octubre y permanecerá hasta el 24 de noviembre. Un mes antes se estrenará en el Teatro Clásico de Almagro.

Entre los espectáculos programados destaca también la obra 'Los dos hidalgos de Verona', de Shakespeare, dirigida por el dramaturgo británico Declan Donnellan que se representará del 10 de abril hasta el 25 de mayo de 2025; la obra 'Don Gil de las calzas verdes', de Tirso de Molina, y dirigida por Sarah Kane y que se escenificará del 14 de febrero al 28 de marzo de 2025; 'La dama signa' se representará en una única función el 14 de abril y es una producción de actores sordos, creada a partir de 'La dama Boba' de Lope de Vega y que cuenta en la dirección con Ángela Ibáñez; o 'Farra' de Lope de Vega, Agustín de Rojas, María de Zayas y María Díaz, que se estrenará el 20 de diciembre de 2024 hasta el 5 de enero.

Todas estas obras se verán en la Sala Principal de la CNTC, al igual que la obra 'Tre modi per non morire', que estará dirigida y protagonizada por Toni Servillo, actor italiano conocido por sus papeles en 'Gomorra', 'Fue la mano de Dios' o 'La gran belleza', que recitará textos de Dante, Baudelaire y de clásicos griegos.

Además, la Sala Tirso de Molina acogerá los estrenos de 'La fortaleza', de Lucía Carballal, del 4 al 20 de octubre; 'El castor que lloraba', del grupo Cabosanroque, del 31 de octubre al 17 de noviembre; el videojuego 'El gran teatro del mundo', que aborda situaciones de la obra original de Calderón de la Barca, pero interactuando a partir de un menú de acciones que, a través del móvil, permitirá al espectador formar parte del texto; el proyecto pedagógico 'La alojería', a partir de textos de Agustín Moreto, María de Zayas y Lope de Vega, del 8 al 12 de enero de 2025 y del 8 de abril al 18 de mayo; 'Tirant Lo Blanc', de Màrius Serra a partir del clásico de Joanot Martorell, del 16 al 26 de enero; 'Las pequeñas mudanzas', de Vanessa Espín, del 13 al 30 de marzo; y por último 'Entre rimas y riberas', del 29 de mayo al 8 de junio, y que se estrenará previamente en Montevideo (Uruguay).

Asimismo, la nueva temporada acoge fuera de sede 'Los amantes de Verona', a partir del texto 'Castelvines y Monteses' de Lope de Vega y del texto 'Romeo y Julieta', de Piotr Chaikovski, que se representará en el Auditorio Nacional el 1 y 2 de marzo.

Las producciones girarán por España y pasarán por ciudades como Gijón, Valencia, Barcelona, Palencia, Ourense, Alicante, Bilbao, Málaga, Las Palmas o Granada, entre otras.