Coronavirus: El Cervantes cancela clases y actividades en el 80% de sus centros del exterior

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha cancelado clases y actividades en el 80 por ciento de sus centros en el exterior a causa de la pandemia del coronavirus, lo que la institución intentará compensar com un "refuerzo de la enseñanza a distancia por medios digitales", según ha informado el centro este martes en un comunicado.

En cambio, hay una quincena de sedes en las que por el momento no ha cambiado la situación: los centros de Albuquerque, Belo Horizonte, Calgary, Curitiba, Dakar, Hanói, Kuala Lumpur, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador, Sao Paulo, Sídney y Yakarta.

"El Instituto Cervantes adopta las decisiones sobre cada centro siempre en función de las medidas impuestas por las autoridades del país correspondiente para luchar contra la propagación del COVID-19", ha señalado el Cervantes, quien matiza que "la reducción o eliminación temporal de clases presenciales" en los centros de los cinco continentes "no significa que no se imparta enseñanza de español".

"Bien al contrario, este obligado cambio de funcionamiento está potenciando la enseñanza digital, por la que la institución viene apostando con fuerza en los últimos años", ha precisado el Cervantes, que agreaga que "diversos centros están estudiando o implementando alternativas no presenciales para el ámbito formativo, basadas principalmente en las múltiples posibilidades que ofrece el Aula Virtual de Español (AVE)".

En el caso de Dublín, los cursos cortos se terminen en línea -los cursos largos e infantiles quedan aplazados-, y los alumnos accederán a matrícula gratis del AVE. También en Budapest los cursos de adultos vigentes se finalizarán con el aula virtual AVE, y en Chicago se está trabajando en la transición hacia la enseñanza digital, mientras que en Fráncfort también se potencia la formación online de los grupos del AVE, aunque por ahora sigue habiendo grupos presenciales.

En cuanto a la fecha de apertura, algunos centros concretan, en lo posible, el día en el que prevén reanudar la actividad. El próximo 23 de marzo se haría en Seúl; el 24 en Praga; el 25 en Atenas o Nicosia; el 29 en Argel o Dublín, y el 31 en Budapest, y el mes próximo, se espera reabrir los centros de Milán y Roma (el 3 de abril), Tel Aviv (el 13) o Múnich (el 19), si bien las diversas fechas pueden sufrir variaciones.

En Hamburgo, la suspensión de clases durará hasta el 29 de marzo, mientras que la actividad cultural no se reanudará hasta el 30 de abril, todo ello debido a la prolongación de las vacaciones escolares del Estado de Hamburgo. También el 30 de abril volverá a funcionar la actividad presencial en el Observatorio de Harvard, ya que es cuando esta veterana universidad reabrirá sus puertas.

En algunos centros se mantiene la actividad docente, pero no la cultural, como en Manila o Tokio. El centro de Estocolmo también ha suspendido la actividad cultural, pero la académica sigue activa y adaptada a preferencias de grupos y profesores. Belgrado no ofrece clases presenciales pero sí diversos actos culturales, siempre que los asistentes no superen el aforo máximo permitido de 50 personas. Frente a estas previsiones o cálculos de fechas de reapertura, otros muchos centros no concretan cuándo se normalizará la situación y se limitan a informar del cierre temporal "hasta nuevo aviso".

Asimismo, muchas de las bibliotecas, por su parte, también se ven afectadas por el cierre de la actividad presencial. Aunque la lectura en sus salas no está disponible, la mayor parte de ellas siguen efectuando préstamos de libros, bien a los socios que lo solicitan en persona o bien por Internet en su Biblioteca Electrónica.

CANCELACIÓN DEL DELE Y EL CCSE

Por otro lado, el Instituto Cervantes ha cancelado las convocatorias del Diploma de Español DELE de abril y mayo de 2020, y las de las pruebas CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España) de marzo y abril debido a la "progresiva implantación de medidas de emergencia para combatir el coronavirus en los distintos países".

Los candidatos que tenían previsto examinarse del DELE en abril o mayo serán asignados a convocatorias posteriores en las podrán realizar los exámenes si así lo desean. Por su parte, todos los inscritos para las pruebas CCSE de marzo o abril serán trasladados a la convocatoria de mayo y junio de este mismo año respectivamente. A partir de ese momento, si así lo desea, el propio candidato podrá cambiar dicha inscripción para otras convocatorias posteriores de 2020 a través de su espacio privado del portal de exámenes.