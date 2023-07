Courtney Love rinde homenaje a 46 mujeres fotógrafas musicales en la exposición 'De ellas a la eternidad'

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Courtney Love ha diseñado la exposición 'From her to eternity: The women who photograph music' ('De ella a la eternidad: las mujeres que fotografían la música') en la que rinde homenaje a las fotógrafas reuniendo la obra de 46 profesionales en un tapiz urbano en la galería Wabash Arts Corridor de Chicago (Estados Unidos).

La exposición, según el gabinete de comunicación de la muestra, se inauguró el pasado 7 de julio y permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre en la ciudad estadounidense. Courtney Love, que es la comisaria de la muestra, se ha apoyado en la directora creativa del Archivo de Música Contemporánea (ARCny por sus siglas en inglés, Julie Panebianco.

"Creamos esta exposición como un tributo a las mujeres detrás de la cámara, para honrar a aquellas que han tomado fotografías icónicas y cuyos nombres deberían ser tan reconocibles como lo que hemos tenido el privilegio de ver desde su lente", han afirmado las dos responsables de la muestra.

Entre las fotógrafas se encuentran Linda McCartney, Laura Levine, Ellen von Unwerth, Katarina Benzova, Pooneh Ghana, Sheila Rock, Ebet Roberts, The Tyler Twins, Dana Distortion, Melissa Auf Der Maur o Ruth Baza, que es la única mujer española que exhibe una de sus fotografías en dicha muestra.

La exposición abarca distintos géneros (rock, blues, punk, pop, hip hop, grunge, britpop, rap, heavy metal, folk, jazz, etc) y décadas, desde portadas de álbumes hasta retratos, conciertos y fotografías casuales, con imágenes de artistas como Björk, Aretha Franklin, U2, Buddy Guy, PJ Harvey, Salt-n-Pepa, Jane's Addiction, Kurt Cobain, Billie Eilish, Beck, Flea, Pussy Riot, Lenny Kravitz, Chance The Rapper, Courtney Barnett , Blur, Michael Stipe, Ringo Starr, Anita Lane, Courtney Love, Nick Cave, Robert Smith, Celine Dion, Cardi B, Kiss, U2, Cocteau Twins, entre otros.