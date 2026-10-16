Cristina Sánchez López ingresa este domingo en la RAE, donde habrá doce académicas de número

La filóloga Cristina Sánchez López - RAE

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La filóloga Cristina Sánchez López ingresará este domingo 18 de octubre como académica de número en la Real Academia Española (RAE) con un discurso titulado 'Las cartografías del idioma. Viaje a ventura por la gramática del español'. Le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico de la RAE Ignacio Bosque.

Sánchez López se convertirá en la duodécima mujer académica en la actualidad en la institución. Con su ingreso, habrá un total de 42 académicos. De los académicos actuales que han ingresado en los últimos diez años, cinco son hombres y cinco mujeres, a las que ahora se suma Sánchez López. La primera mujer elegida académica de número por la RAE fue Carmen Conde, que ingresó en 1979.

El pleno de la RAE eligió como académica a Cristina Sánchez López en la sesión del jueves 27 de marzo de 2025. Su candidatura fue presentada por los académicos Ignacio Bosque, Miguel Sáenz y Paloma Díaz-Mas. Sánchez López pasará a tomar posesión de la silla p, vacante desde el fallecimiento de Francisco Rico Manrique el 27 de abril de 2024.

Cristina Sánchez López es catedrática de Lengua Española desde 2008 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se licenció en Filología Hispánica (sección Lingüística Hispánica) y en Filología Románica por la misma universidad, donde se doctoró en Filología en 1993 con premio extraordinario. Fue profesora en la Universidad Autónoma de Madrid de 1993 a 2000 e investigadora visitante en las universidades de Harvard (Cambridge, Estados Unidos), La Serena (Chile) y Ca' Foscari de Venecia (Italia).

Ha dictado cursos de licenciatura, grado, máster y doctorado sobre casi todas las disciplinas en las que suele dividirse el estudio de la lengua española, como son la fonética y la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, el análisis del discurso y la gramática comparada de las lenguas románicas, según informa la RAE.

Su ámbito de investigación es la gramática del español; en concreto, la sintaxis, las relaciones entre el léxico y la sintaxis, la variación gramatical en el mundo hispanohablante y la sintaxis histórica.

Participa a la vez en varios proyectos dirigidos a mejorar la enseñanza de la gramática española en las clases de secundaria y de bachillerato. Entre los temas que ha investigado más a fondo están la cuantificación, la determinación, el grado de los adjetivos y adverbios, la negación, las comparativas, las construcciones con se, las partículas y la modalidad oracional.

Ha publicado sobre estos temas artículos y capítulos de libro, así como varios volúmenes. Aparte de los libros que ha dedicado a casi todas estas materias, ha contribuido con seis extensos capítulos a obras de referencia sobre el español, como la Gramática descriptiva de la lengua española, dirigida por Ignacio Bosque y Violeta Demonte, y la Sintaxis histórica de la lengua española, dirigida por Concepción Company Company. Es coautora de dos manuales de lengua española para bachillerato.

Dirigió de 2006 a 2022 el grupo de investigación de la UCM sobre Relaciones entre el Léxico y la Sintaxis / Gramática Teórica del Español y ha sido investigadora principal de tres proyectos de investigación financiados dentro del Plan Nacional. Colaboró en la elaboración de materiales para la Nueva gramática de la lengua española y en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española.

Durante los últimos años ha sido la coordinadora de la edición revisada y aumentada de la Nueva gramática de la lengua española, que se presentó en el XVII Congreso de la ASALE, celebrado en Quito, Ecuador, en el mes de noviembre de 2024. Ha sido vicedecana de Ordenación Académica y Planes de Estudio de la Facultad de Filología de la UCM (2006-2010) y directora de su departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura (2013-2022).

También ha colaborado con distintas agencias e instituciones para la evaluación de la calidad de la docencia y la investigación tanto nacionales (Agencia Estatal de Investigación, MCIU, Aqu- Catalunya, Agencia Galega, ANECA, MIAS) como internacionales (FONCYT de Argentina; FWO de Bélgica, entre otras).