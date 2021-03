Cultura busca "una solución equilibrada" para los derechos de autor en prensa con "el gran leviatán" de los agregadores

El ministro no tira "la toalla" con los festivales de música este verano y adelanta que celebrar en abril el Premio Cervantes "va a ser difícil"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, buscará "una solución integradora" para la trasposición de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que enfrenta a varios editores de prensa con "el gran leviatán" de los agregadores de noticias.

"Ahora mismo la situación es del Estado de naturaleza en el sentido de que no hay normas y cada uno vive en ese mundo como puede, en algunos casos de fraternidad y en otros de guerra, pero esos grandes agregadores están ahí y hay que saberlo", ha señalado en un Desayuno Informativo de Europa Press el ministro, usando la "metáfora del gran leviatán" para referirse a los agregadores.

"La voluntad es la de que haya normas claras, los grandes agregadores de noticias son un gran leviatán y ahora hay que hacerlo liberal y democrático y que no haya abuso de posición dominante. Esa es la idea que tengo en la cabeza", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que se está buscando "una fórmula que dé satisfacción a dos pretensiones, que son legítimas y tienen buenas razones". Uribes ha apuntado que lleva casi un mes escuchando a todos los editores y tratará de encontrar "el máximo consenso posible" para lograr una solución "integradora, equilibrada, para largo plazo y que sea apoyada por los grupos parlamentarios", ha señalado, apuntando al 7 de junio como fecha límite aunque tratarán de "tenerlo antes".

EL CERVANTE Y LOS FESTIVALES, EN EL AIRE

Por otro lado, el ministro ha avanzado que la entrega del Premio Cervantes al poeta Francisco Brines en Alcalá de Henares el próximo 23 de abril "va a ser difícil" de celebrar, pero aún hay que "terminar de cerrarlo". "Tenemos que hacer algo y vamos a ver si lo trasladamos en el tiempo y vemos con Casa Real si lo hacemos", ha indicado.

Sobre el futuro de los festivales de música este verano, Uribes ha resaltado que no tira "la toalla". "En las formas habituales evidentemente no se celebrarán, pero tenemos que ver qué podemos hacer y no tiro la toalla. Esta pandemia nos ha enseñado que es difícil hacer planes a medio plazo porque las circunstancias pueden cambiar y que debemos tener distintos planes", ha añadido.

Así, ha destacado que en función de la evolución de la pandemia, tanto en música como en deporte "se podrán tomar medidas, siempre con la voluntad última de que vuelva el público". "Pero hay que hacerlo con una clara responsabilidad para evitar pasos atrás", ha indicado.

SIN PROMESA DE LEY DE MECENAZGO

El ministro no ha querido valorar la reciente absolución del expresidente de la SGAE en la compra de teatros porque "cada uno debe asumir su responsabilidad y el Gobierno debe de estar lo más alejado posible de los juicios de valor" con las sentencias. No obstante, ha aclarado que la relación del Ministerio con la entidad de gestión es "buena" y que Cultura tiene "la obligación de ayudarles en todo lo posible, al tiempo que exigir el cumplimiento de las leyes".

Tampoco ha prometido una Ley de Mecenazgo para esta legislatura, puesto que "algunos antecesores lo hicieron y eso luego conduce a la melancolía". "No hablaría tanto de una ley. Es verdad que a lo mejor no es el momento ahora, si las políticas que ya estamos haciendo son expansivas y necesitamos recursos, pero hay que hacerlo siempre que se pueda y desde el punto de vista de Hacienda sea razonable", ha apuntado.