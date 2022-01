El director del Teatro de la Zarzuela pide "resolver" el conflicto entre Cultura y técnicos: "No lo están pasando bien"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Zarzuela ha presentado este 20 de enero su nuevo espectáculo, 'Entre Sevilla y Triana' de Pablo Sorozábal, una obra que se estrenará el próximo 26 de enero y que coincide con los paros anunciados por los técnicos de los teatros estatales, convocados por la Plataforma de técnicos y técnicas afectadas por la OEP 2018, con motivo de las condiciones de la próxima oferta pública de empleo en el sector.

Preguntado en la rueda de prensa de presentación por las protestas de los técnicos, el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha recordado que "durante este periodo hubo varias negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos". "No está en mis manos, pero sí deseo que se resuelva porque es muy malo para los técnicos, que no lo están pasando bien, y es muy malo para el público llegar a la puerta y que el teatro esté cerrado", ha sentenciado.

Sobre la posible cancelación o aplazamiento del estreno debido a las protestas, Bianco ha precisado que se trata de "un paro parcial a las seis de la tarde". "A las 18:01 yo leo la lista de la gente que ha decidido hacer la huelga o no, veo si podemos hacer la función o no, y lo comunico. No puedo adelantar si se va a hacer o no", ha avanzado.

Con respecto a las reivindicaciones de los técnicos de los teatros estatales, ha recordado que trabaja en el sector "desde hace 37 años". "Considero que hay que profesionalizar esta profesión y valorarla. Estoy absolutamente de acuerdo con las reivindicaciones del personal técnico, en general", ha zanjado el director.

El pasado 17 de enero, decenas de técnicos de los teatros estatales protestaron frente a la sede del Ministerio de Cultura en Madrid con una 'performance' que incluía una serie de contratos temporales de trabajadores del INAEM para protestar por las condiciones de la próxima oferta pública de empleo para este sector.

Convocada por la Plataforma de técnicos y técnicas afectadas por la OEP 2018, los técnicos además anunciaron tres nuevos paros que podrían afectar a distintas obras de los teatros estatales: el 21 y el 26 de enero y el 10 de febrero. El año pasado más de medio centenar de funciones se vieron suspendidas por este tipo de paros en teatros como el Valle-Inclán, el Teatro María Guerrero o el Teatro de la Zarzuela.