Enric Blasi (La Baldufa), Premio Nacional: "Va a quedar pelota, pero Cultura intenta dar respuesta a un momento salvaje"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enric Blasi, miembro de la compañía teatral La Baldufa que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, ha defendido la labor del Ministerio de Cultura durante la pandemia del coronavirus respecto a los teatros, al "intentar dar respuesta a un momento salvaje".

"Va a quedar pelota si lo digo ahora (después de la concesión del premio), pero la sensación es que la cosa era tan gorda que yo creo que se han puesto las pilas, tanto Cultura como la Generalitat catalana, desde nuestra experiencia personal. ¿Que se podía hacer más? Sin duda, pero tal vez tendríamos que cambiar el modelo de país", ha señalado en declaraciones a Europa Press el actor.

Preguntado sobre el futuro del teatro, ha afirmado que "sobrevivirá", porque "al final no queda otra". "La gente necesita vivir de emociones y no hay mejor manera que hacerlo que acercarse al arte. No creo que el teatro se vaya a reconvertir, se adaptará a las situaciones de la pandemia, pero no se transformará por ejemplo en productos audiovisuales", ha añadido.

En el caso de La Baldufa, "ha tenido suerte de tener unos buenos meses de agosto y septiembre". "Empezamos la temporada con proyectos interesantes y motivadores y luego arrastramos una sequía muy fuerte. Ahora tenemos muchas ganas de que vuelva una temporada más normal", ha lamentado. Por el momento, aunque no se ha decidido qué hacer con los 30.000 euros del premio, "se intentará que revierta lo máximo en todo el equipo".

Blasi, que ha asegurado que se trata de "un día muy feliz", ha recibido la noticia justo cuando estaba en una reunión. "He recibido siete llamadas de un teléfono que no conocía y ha coincidido que estaba pediente de la PCR de mi hijo --que afortunadamente ha salido negativa--. Así que mucha alegría", ha comentado con humor.

Desde el jurado se ha mencionado en el fallo una dirección escénica "transgresora", algo que desconoce el propio Blasi. "No sé si ese es el adjetivo, pero nosotros hacemos un teatro para entretener y que el público venga y se lo pase bien: un teatro útil a nivel social y que al publico familiar le puede hacer reflexionar", ha apuntado.