George Benjamin, Premio Fronteras del Conocimiento de Música y Ópera por su "impacto" en la creación contemporánea

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, en la categoría de Música y Ópera, en su XVI edición se ha otorgado a Sir George Benjamin por "su extraordinaria aportación y su impacto en la creación contemporánea en los ámbitos de la música sinfónica, la ópera y la música de cámara", según ha destacado el jurado.

"Con un lenguaje musical muy personal y reconocible es capaz de comunicar con el público de manera directa, sin renunciar a una factura rigurosa y detallista en todos los aspectos compositivos, destacando especialmente su dominio de la orquestación, la tímbrica y una arquitectura de la forma impecable", ha añadido el jurado en una nota de prensa.

La música sinfónica y de cámara de George Benjamin ha sido interpretada por las orquestas e instituciones más importantes del mundo, según el jurado, aunque agregan que con sus cuatro óperas -'Into the Little Hill' (2006), 'Written on Skin' (2009-12), 'Lessons in Love and Violence' (2015-17) y 'Picture a day like this' (2023)- "consigue modernizar el lenguaje operístico, proponiendo nuevas estructuras narrativas y manteniendo una dramaturgia emocional que conecta y conmueve al público del siglo XXI".

"Probablemente estamos hablando del nombre más representativo de la música contemporánea y que todavía está en un momento creativo importantísimo; cada título nuevo que presenta en su catálogo es esperado por el mundo, especialmente en las óperas: cada cuatro o cinco años está escribiendo una nueva ópera, y con esta cadencia y su enorme calidad, consigue que se genere esta expectativa", ha asegurado el secretario del jurado y director artístico del Gran Teatre del Liceu, Víctor García.

Los vínculos de Benjamin George con España son profundos, según destaca en la nota de Fundación BBVA. "Es un país que me encanta, he estado muchas veces y en muchas regiones diferentes. Mi primera experiencia profesional allí fue en Barcelona, donde alguien que ha seguido siendo un amigo muy querido y un fiel defensor de mi música, Josep Pons me invitó a dirigir la Orquesta de Cámara del Teatro Lliure de Barcelona. También me invitó a dirigir la Orquesta Ciudad de Granada, y eso me dio la emocionante oportunidad de ver el que quizá sea el lugar más hermoso de Europa, que es la Alhambra. He estado dos o tres veces desde entonces. Sigue siendo para mí una joya absoluta de la Corona de nuestro continente", ha elogiado.