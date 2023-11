Ismael Serrano ante la disputa de Sánchez y Feijóo por Machado:"No es por darme el pisto. Ese añadido es de un servidor"

Archivo - El cantautor Ismael Serrano posa para Europa Press en el barrio de La Latina, a 13 de julio de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Ismael Serrano ha irrumpido este miércoles 15 de noviembre en el debate de investidura en el Congreso a cuenta de un rifirrafe entre el candidato y presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en torno a una cita de Antonio Machado.

"No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)", comentaba en su cuenta de X el cantautor paralelamente al desarrollo del discurso de investidura y en relación a la disputa mantenida por ambos en torno a la cita.

Sánchez ha citado a Antonio Machado durante su primera intervención cuando se refería a la amnistía. "Es evidente que el marco legal vigente establece condiciones vinculantes, es así, pero eso no puede ser el único argumento a favor de una España unida. Necesitamos muchos más. Y si no están ahí, pues debemos tener la valentía para construirlos, porque es posible y porque como dijo el genial Antonio Machado, hoy es siempre todavía. Y puesto que hoy es todavía y el diálogo aún es posible, pues nosotros vamos a apostar por él", ha argumentado.

En su respuesta, Feijóo le ha afeado no mencionar la cita completa. "Dígala completa señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice 'hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora' y omite 'Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa", ha criticado.

Ya en la réplica Sánchez ha revelado que el añadido de la cita es del cantautor Ismael Serrano. "Me lo acaba de pasar un colaborador de un tuit de un cantautor español que es Ismael Serrano, para decirle que la cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado. Es lo que tiene buscar las cosas en Google", ha subrayado para afear el desconocimiento de Feijóo en el uso del buscador.

El líder del PP le ha respondido que no le sorprende que defienda la palabra de Machado porque "no puede defender las suyas". También ha mostrado su predilección por otros cantautores como Luis Eduardo Aute, Javier Krahe o Joaquín Sabina. En todo caso, ha apuntado que buscando al cantautor, ha encontrado una "bonita estrofa" de Ismael Serrano. 'Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia' ¿Cómo no nos la ha citado el señor Sánchez? ¿Por qué no nos dijo esa estrofa de ese cantautor Ismael Serrano que ha traído a colación?", le ha preguntado.

Y aprovechando la referencia de Sánchez a Google, Feijóo ha afeado a Sánchez su tesis doctoral. "La verdad es que de google comparado con usted, que ha hecho la tesis doctoral con Google yo no sé nada, eso es verdad", ha ironizado.