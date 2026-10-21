El juzgado acuerda el archivo provisional de diligencias tras la denuncia al alcalde de Villena por el robo del Tesoro

Archivo - Imagen del Museo de Villena (MUVI) tras el robo del Tesoro el pasado 27 de agosto- EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena (Alicante) ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas hace unas semanas a raíz de la denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) contra el alcalde de esta localidad alicantina, el socialista Fulgencio Cerdán, entre otros, por el robo del Tesoro, perpetrado el pasado 27 de agosto.

Así lo ha detallado este miércoles, en un comunicado, el despacho de abogados Soriano i Piqueras, cuyos abogados Víctor Soriano y Emilio Belencoso asisten en esta causa a la ADED, y que ya ha avanzado que recurrirá esta resolución judicial ante la Audiencia Provincial de Alicante.

La denuncia se refería a la posible "insuficiencia de las medidas de seguridad que protegían el Tesoro". La entidad la presentó, además de contra el primer edil, contra la directora del MUVI, Laura Hernández; la concejala de Cultura, María Server, o quien hubiera ostentado esas competencias en el período comprendido entre 2024 y agosto de 2026 o la persona que ostentase la condición de responsable de seguridad del edificio.

Según ha explicado este despacho, el juzgado, en un auto del 20 de octubre, "considera que, con la información disponible, no puede tenerse por acreditado que las piezas hayan sufrido daños en el sentido que exige el Código Penal" y que "la sustracción no equivale por sí sola a su destrucción, deterioro o fundición".

"Añade que las circunstancias concretas del robo siguen pendientes de esclarecimiento en la causa que lo investiga, que se encuentra bajo secreto. Mientras tanto, no es posible determinar si otras medidas de vigilancia lo habrían evitado. Por eso no aprecia indicios suficientes de la relación de causalidad e imputación objetiva que exige la comisión por omisión", ha detallado.

DENUNCIA DE ADED

ADED sostenía que la protección del Tesoro era "insuficiente desde su traslado en 2024 al MUVI". "Hasta entonces había permanecido desde 1963 en la Casa Consistorial, bajo vigilancia permanente de la Policía Local. En el museo pasaron a exhibirse las piezas originales, sin personal de seguridad durante las horas de cierre", ha afirmado.

Desde la agrupación denunciante consideraban, además, que el robo del conjunto de orfebrería, fechado hacia el año 1.000 a. C. y considerado una pieza singular de la Edad de Bronce, "era previsible tras los sufridos ese mismo año" por el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y el Museo de Albacete.

El despacho de abogados ha recalcado que el sobreseimiento es provisional y que, "a diferencia del libre, no cierra definitivamente el procedimiento, que podría reabrirse si aparecieran nuevos elementos".

En la red social X, Soriano ha valorado la decisión judicial: "En una resolución bien fundamentada pero con la que discrepamos, el Tribunal ha acordado el sobreseimiento provisional. Formularemos recurso de apelación para conocer si la Audiencia Provincial confirma el criterio".