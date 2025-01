María Fasce, Premio Café Gijón 2024 por 'El final del bosque': "La familia es el infierno y el paraíso al mismo tiempo"

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora y directora literaria de Alfaguara, Lumen y Reservoir Books, María Fasce, publica su sexto libro, 'El final del bosque' (Ediciones Siruela), en el que habla sobre el silencio en las relaciones familiares, la locura, la muerte o el amor. En ese sentido, ha asegurado que la familia es "el infierno y el paraíso al mismo tiempo".

"Quizás te podría parafrasear a Sartre: 'el infierno es la familia'. Es el infierno y el paraíso al mismo tiempo. Lo que tiene la familia de particular, volviendo a mi interés por las relaciones humanas, es que tu pareja la eliges, tus amigos, los eliges, pero a tus padres no los puedes elegir y a tus hijos tampoco. Y eso hace un vínculo tan distinto y tan fuerte, porque incluso si no te hablaras más en tu vida con tus padres o con un hijo, eso está ahí. Es como una especie de tumor que tenés. La cuestión, diría mi psicoanalista, es qué hace uno con eso. Pues hace una novela, yo digo que lo que no te mata se hace el libro", ha explicado Fasce durante un encuentro con medios de comunicación en la sede de la editorial.

Una de las protagonistas, Lola, es también la narradora "inestable" y "perturbada" que cuenta todo lo que le ocurre a tres hermanos durante unos días en una casa de un bosque en Argentina, en los que el miedo y el silencio "gobiernan" a los personajes de 'El final del bosque' --que además tiene muchos rasgos de la tradicional novela negra--.

"En abril del 2020 soñé que mis dos hermanos y yo pasábamos una temporada en una cabaña en el bosque de Peralta Ramos, que es un bosque mítico de nuestra infancia, y probablemente la infancia de muchos argentinos. Yo me asomaba a la ventana y veía un hombre tirado en el barro, inmóvil. Corría a la cocina donde estaban mis hermanos a decirles, llamemos a la ambulancia, y ellos seguían tomando mate, no hacían nada. Entonces me desperté y tengo un blog en la mesita de noche, lo anoté (la pesadilla), y dije: 'bueno, acá tengo una novela'", ha recordado la escritora.

"LA NOVELA NUNCA HA ESTADO EN UN MOMENTO AMARGO"

Su trabajo como editora, que ha asegurado que le "apasiona", lo combina con el de escritora, aunque Fasce ha asegurado que están muy ligados. En ese sentido y desde esa posición, la autora de 'Las vidas de Elena' ha criticado los discursos que han "matado" a la novela "mil veces", para después puntualizar que "nunca ha estado en un momento amargo".

"Nunca ha estado en un momento amargo, todas estas declaraciones apocalípticas que por algún motivo a la gente le encanta leer... Hace 15 años mataron al libro en papel, a la novela la mataron un montón de veces, y no: hay la ficción. Las historias forman parte del ADN humano, desde el origen de la humanidad se contaron historias delante del fuego, nacemos escuchando historias, cuentos infantiles. Pero también la historia de nuestros padres, de eso también va mi novela. La historia de la familia que se cuenta, cuál es la verdad, cuántas cosas se ocultan (...) La novela está más viva que nunca, porque es un género que lo permite todo", ha defendido.

"ES TAN DIFÍCIL LLEGAR A MÁS LECTORES QUE HAY QUE INVOCAR ALGO"

En 2021, Fasce ya fue finalista del Premio de Novela Café Gijón con 'Las vidas de Elena' y también se quedó a las puertas del Premio del Fondo Nacional de las Artes en 1999 con 'La felicidad de las mujeres' o del Premio Nadal con 'Dos extraños' --que sí se alzó con el Premio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Novela inédita--. Por eso defiende la importancia de los premios literarios, a los que va a seguir "presentándose", porque "hacen que los libreros, que los lectores, presten más atención a algo".

"Es tan difícil, con todas las distracciones que hay, llegar a más lectores que uno tiene que invocar algo, más allá de la calidad, más allá del tema, más allá, es un premio. Un premio llama la atención porque por lo menos ha habido un jurado que ha validado esa novela. En ese sentido, me parecen bienvenidos los premios. Otra cosa es los premios limpios. Insisto, yo vivo presentándome a premios y seguiré haciéndolo", ha argumentado.