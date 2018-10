María Rius, Premio Nacional de Ilustración: "En Cataluña no está muy bien la situación, no es una época floreciente"

Actualizado 26/09/2018 17:35:24 CET

La ilustradora y dibujante catalana María Rius Camps ha recibido "con mucha ilusión y sorpresa" el Premio Nacional de Ilustración, dotado con 20.000 euros, y ha señalado que, en relación a la ilustración, la situación en Cataluña "no está muy bien" y "no es de las épocas más florecientes".

"Lo sé por ex alumnas mías. Pero mira, se tiene que ir tirando", ha expresado en una conversación con Europa Press Camps, quien, a sus 80 años de edad, asegura que lleva desde los doce dibujando. "Cuando yo empecé no se publicaba nada", ha señalado.

En este contexto, ha relatado que en su momento "reivindicó que a los ilustradores les tenían que devolver las ilustraciones" puesto que muchas veces "se las quedaba el editor e incluso las tiraban" y que, por ello, fundó la Asociación de Ilustradores, con el objetivo de "alertar a los dibujantes".

Asimismo, ha lamentado que "no ve muy bien" el futuro de la ilustración por que ahora "prima el Internet frente a los libros" y ha asegurado que, a su juicio, los dibujos, al estar exentos de palabras "ayudan a armonizar tanto a pequeños como a mayores" al ser "otra manera de hablar".

Rius ha indicado que se ha quedado "un poco atontada" al recibir el premio puesto que "ahora ya no hace casi ilustración". "Tengo ochenta años y poca vista, y me hace mucha ilusión que se hayan acordado de mi. Si el premio fuera por lo que hago ahora mismo, no creo que me lo hubiesen dado", ha expresado la ilustradora, que ha añadido que "aun no sabe que va a hacer con el dinero".

Así, ha añadido que desde los 12 "hasta ahora" ha disfrutado mucho con su trabajo, publicando libros tanto en España como en países como Suiza, Alemania o incluso China. Asimismo, ha afirmado que nunca ha tenido ningún problema de censura. "Una vez hice un libro sobre un niño indio y le dibuje desnudo, me daba miedo la reacción que podría tener. Pero les gustó mucho y llegó a ganar un premio", ha narrado.