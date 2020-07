El Museo Meadows de Dallas reabre sus puertas y pospone su exposición sobre Berruguete a otoño

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Meadows Museum de Dallas, que cuenta con una colección de arte español entre sus fondos, ha abierto sus puertas esta semana tras haber permanecido cerrado durante 16 semanas a causa de la pandemia de coronavirus, según ha informado el museo en un comunicado.

Además de la colección permanente de arte español del museo, que cuenta con obras de Velázquez, El Greco, Murillo, Ribera, Goya, Picasso, Dalí y Miró, los visitantes también han disfrutado de la exposición especial 'Berruguete Through the Lens: Photographs from a Barcelona Archive'.

Esta muestra incluye una selección de fotografías del Archivo MAS, perteneciente a los fondos del museo, y fue diseñada para acompañar la muestra 'Alonso Berruguete: First Sculptor of Renaissance Spain', cuya inauguración estaba prevista para finales de marzo y que finalmente se celebrará en otoño.

Estas imágenes, que son utilizadas habitualmente con fines de estudio por el personal del museo, han sido extraídas de fotos tomadas durante varios años antes y durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y se exponen por primera vez.

BERRUGUETE EN DALLAS

El Meadows Museum presentará en otoño la exposición 'Alonso Berruguete: First Sculptor of Renaissance Spain', un análisis exhaustivo de la trayectoria de Berruguete.

Organizada por el Meadows Museum y la National Gallery of Art de Washington en colaboración con el Museo Nacional de Escultura de Valladolid (España), la muestra también incluye 45 pinturas, esculturas y obra en papel procedentes de colecciones internacionales.

Las esculturas acababan de llegar a Dallas cuando la situación de la pandemia estaba alcanzando su máximo apogeo en España y se suspendió la instalación, que ahora el Meadows pretende inaugurar "tan pronto como puedan relajarse las restricciones de viaje entre Estados Unidos y España".

Además, también pueden verse dos obras en préstamo cuyos plazos se han ampliado: 'Desnudo femenino' (1902) de Joaquín Sorolla y Bastida, y el monumental lienzo 'Sin título' (2019) del madrileño Secundino Hernández, presentado para el lanzamiento de la iniciativa MAS: Meadows/ARCO Artist Spotlight.