Nuria Espert regresa al Teatro Español con 'La isla del aire': "Los de mi generación han sido superados"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actriz Nuria Espert, quien encabeza el elenco de la obra 'La isla del aire' que se estrena en el Teatro Español, ha afirmado que los jóvenes actores "llegan ahora más preparados" y su generación "ha sido superada".

"Ahora los actores jóvenes son mucho más buenos y llegan asombrosamente preparados y fuertes. Hay un aprendizaje como no lo había cuando yo lo necesitaba y todos los jóvenes de mi generación han sido superados: quizás es simplemente que la vida nos mejora", ha explicado la actriz, de 88 años, durante la presentación de la obra.

Espert, que además ha apuntado a que estos "cambios" también han llegado a los directores de las obras, ha aludido a una nueva hornada de actores formados en la televisión. "He visto personas muy dotadas desarrollarse delante de las cámaras, no todo es negativo en la televisión. Creo que hay una nueva manera de actuar", ha apuntado.

Asimismo, Espert ha aludido al 'malentendido' que surgió a raíz de sus palabras con el estreno de esta obra el pasado mes de marzo, donde se habló de una posible retirada tras este papel, algo que la actriz ha vuelto a desmentir.

"Yo dije que cuanto esta función termine sus andaduras, no andaré corriendo detrás de otro texto. ¿Se entiende aquí que me voy a retirar o estoy a las puertas de la muerte?", ha bromeado Espert, quien además ha asegurado estar en un momento de su carrera en el que se siente "protegida y segura".

La obra, escrita por Alejandro Palomas, está dirigida por Mario Gas e interpretada por la propia Espert, además de Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Candela Serrat y Claudia Benito. 'La isla del aire' es una producción del Teatro Romea que fue estrenada en marzo de este año y ha estado de gira por toda España.

Se trata de una reescritura dramática de la primera parte de la trilogía de Alejandro Palomas que cuenta una historia en femenino sobre el duelo, la familia y los secretos. "Es una mirada profunda sobre un grupo familiar doliente en el que cada una de las mujeres guarda una tragedia muy fuerte", ha explicado Gas.

Gas ha definido esta obra como un "viaje para recuperar la fe en la vida" a través de las conversaciones que tendrán estas cinco mujeres que conforman una familia "llena de conflictos". La historia tiene algo de propio respecto a Palomas --"todo autor termina hablando de su entorno próximo"--, con quien Gas ha reconocido haber tenido una buena relación.

"Es una persona sensible e inteligente y su texto ha sido respetado, salvo una supresión de personajes --los masculinos-- que consideraba anecdóticos. A partir de ese punto, Palomas me dijo 'el texto es tuyo' y ha respetado nuestro trabajo. En su caso, no se cumple eso de que 'el mejor autor es el autor muerto'", ha comentado con humor el director de la obra.

Esta 'La isla del aire' es un proyecto de largo recorrido, pues el propio director artístico del Teatro Romea de Barcelona, Josep María Pou, ha explicado como en el año 2008 ya llegó con la adaptación de su novela para estrenar, y se apostó por el proyecto. No obstante, no se encontró entonces un elenco adecuado. "En el teatro, hay que saber tener paciencia y esperar, porque tiene premio y aquí ha quedado demostrado", ha apuntado Pou.