El pabellón de Israel en la Bienal de Venecia no se abrirá hasta que haya "un alto al fuego en Gaza y liberen a rehenes"

La Bienal de Venecia arranca este sábado 20 de abril. - BIENAL DE VENECIA

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pabellón de Israel en la Bienal de Venecia permanecerá cerrado hasta que no se alcance "un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes" entre el país y Hamas, según han acordado los representantes de Israel en el evento, que han colgado con este mensaje un cartel en la puerta del pabellón.

"La artista y los curadores del pabellón israelí abrirán la exposición cuando se alcance un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes", según informa 'The New York Times'.

La principal artista de Israel, Ruth Patir, en una entrevista con el citado medio, recogida por Europa Press, señala que "odia" la decisión, pero que es "importante" hacerla. Patir afirma que la Bienal de Venecia es una gran oportunidad para ella, pero la guerra en Gaza es "mucho más grande".

Además, en su perfil de Instagram ha compartido un texto en el que lamenta que "el tiempo del arte se ha perdido" y necesita creer que volverá y señala que es "artista y educadora".

"Si se me concede un escenario tan extraordinario, quiero hacerlo valer. Por eso he decidido que el pabellón sólo abrirá cuando se produzca la liberación de los rehenes y el acuerdo de alto el fuego. Esta ha sido nuestra decisión y la mantenemos. Soy artista y educadora. Me opongo firmemente al boicot cultural, pero como creo que no hay respuestas correctas, y sólo puedo hacer lo que puedo con el espacio del que dispongo, prefiero alzar mi voz con la de aquellos con los que estoy en su grito, alto el fuego ya, que devuelvan a la gente de su cautiverio. No podemos soportarlo más", ha escrito.

La obra de Patir en Venecia, según se desprende de su página web, aúna arqueología antigua y tecnologías avanzadas de la imagen y reflexiona sobre la feminidad y las cargas del cuerpo femenino, alternando entre la narración en primera persona y las experiencias compartidas por tantas personas en todo el mundo y a través del tiempo. La obra de Patir recorre experiencias vitales personales, las formas en que éstas se ven moldeadas por construcciones sociales y nacionales, y su propia crítica.